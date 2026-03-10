Una conocida conductora se quedó sin programa y revelaron los fuertes motivos: "No cumplía con..."
En Intrusos compartieron una fuerte noticia que tiene que ver con el futuro laboral de una comunicadora y sorprendieron a todos.
El mundo de la televisión sigue cambiando fuertemente tras el inicio del 2026 y una conductora finalmente se quedó sin programa. Fue en Intrusos donde confirmaron la noticia y contaron los motivos detrás de la decisión.
La figura que se queda este año sin poder realizar su clásico programa es nada más y nada menos que Yuyito González. La periodista y expareja de Javier Milei no estará al frente del ciclo 2026.
"Amalia Yuyito González no vuelve a la televisión, no vuelve a su programa en Magazine", comenzó contando Daniel Ambrosino, panelista del ciclo. El periodista decidió ir a fondo y contó todos los detalles sobre esta situación inesperada.
La conductora se quedó sin programa y contaron los motivos
"Desde la productora decidieron no contratarla nuevamente a Yuyito porque no cumplía con determinadas cosas que ellos querían para esta nueva etapa del programa, sobre todo porque va a haber un cambio de formato", subrayó Ambrosino.
También aclaró que desde adentro del canal le expresaron que "nos servía cuando estaba saliendo con el presidente". En otra parte contó que luego "se habría puesto en diva" y esto podría haber molestado en el equipo.