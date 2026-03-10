Una conocida conductora se quedó sin programa y revelaron los fuertes motivos: "No cumplía con..."

En Intrusos compartieron una fuerte noticia que tiene que ver con el futuro laboral de una comunicadora y sorprendieron a todos.

El mundo de la televisión sigue cambiando fuertemente tras el inicio del 2026 y una conductora finalmente se quedó sin programa. Fue en Intrusos donde confirmaron la noticia y contaron los motivos detrás de la decisión.

La figura que se queda este año sin poder realizar su clásico programa es nada más y nada menos que Yuyito González. La periodista y expareja de Javier Milei no estará al frente del ciclo 2026.

"Amalia Yuyito González no vuelve a la televisión, no vuelve a su programa en Magazine", comenzó contando Daniel Ambrosino, panelista del ciclo. El periodista decidió ir a fondo y contó todos los detalles sobre esta situación inesperada.

"Desde la productora decidieron no contratarla nuevamente a Yuyito porque no cumplía con determinadas cosas que ellos querían para esta nueva etapa del programa, sobre todo porque va a haber un cambio de formato", subrayó Ambrosino.