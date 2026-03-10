Escándalo con Andrea del Boca: filtran las pruebas de una deuda millonaria en su mansión
Filtraron conversaciones de WhatsApp que demostrarían las maniobras de Andrea del Boca para dilatar los pagos de mano de obra.
La tranquilidad de la zona norte se vio sacudida por una denuncia que pone a una de las máximas estrellas de la televisión en el ojo de la tormenta. Andrea del Boca, actual figura de Gran Hermano Generación Dorada, enfrenta una gravísima acusación por parte de los trabajadores que realizaron refacciones en su propiedad.
Lo que comenzó como una puesta a punto edilicia terminó en una guerra de audios, chats y reclamos económicos que salieron a la luz este martes en Puro Show, dejando a la actriz en una posición sumamente incómoda frente a la opinión pública.
El trasfondo de la obra que Andrea del Boca no habría saldado
La relación laboral, que ya tenía un antecedente de hace dos años, estalló cuando el presupuesto por 1.600.000 pesos en concepto de mano de obra quedó trunco. Néstor, el encargado de las tareas, explicó que la artista buscó soluciones estéticas superficiales ignorando fallas estructurales: “Ella nos volvió a contratar porque tenía una rajadura, le pasamos un presupuesto para picar las paredes... Pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”.
Según el relato, la estrategia de Andrea del Boca consistía en fragmentar los pagos en depósitos de 500.000 pesos, siempre supeditados a la aprobación de sus hermanos, quienes gestionarían fondos provenientes del extranjero.
El conflicto escaló cuando la falta de insumos básicos paralizó la finalización del proyecto. El denunciante aseguró que la obra quedó incompleta porque la actriz se habría negado a adquirir los materiales necesarios en las cantidades solicitadas.
“Tres semanas antes del cumpleaños se terminó, faltó un lateral de la pared porque no compró más pintura. Le pedimos un tacho de 20 litros que nunca apareció, sino que trajo dos tachos de 4 litros”, disparó el contratista, sugiriendo una táctica para abaratar costos y estirar los plazos de manera injustificada.
Además de la pintura, el equipo técnico debió intervenir en instalaciones hidráulicas que, según describieron, estaban en estado de abandono. “Los picos de las mangueras estaban gastados porque ya estaban las mangueras repodridas, y le pusimos canillas de bronce porque estaban rotas”, detalló Néstor en los audios viralizados. Esta situación se suma a la indignación de los trabajadores, quienes afirman que Del Boca dejó de responder llamadas y mensajes durante semanas, ocultándose tras el silencio mientras las deudas seguían acumulándose.