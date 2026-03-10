Escándalo con Andrea del Boca: filtran las pruebas de una deuda millonaria en su mansión

Filtraron conversaciones de WhatsApp que demostrarían las maniobras de Andrea del Boca para dilatar los pagos de mano de obra.

Andrea del Boca, en el centro de la polémica por una supuesta deuda con sus pintores. / Archivo MDZ

La tranquilidad de la zona norte se vio sacudida por una denuncia que pone a una de las máximas estrellas de la televisión en el ojo de la tormenta. Andrea del Boca, actual figura de Gran Hermano Generación Dorada, enfrenta una gravísima acusación por parte de los trabajadores que realizaron refacciones en su propiedad.

Lo que comenzó como una puesta a punto edilicia terminó en una guerra de audios, chats y reclamos económicos que salieron a la luz este martes en Puro Show, dejando a la actriz en una posición sumamente incómoda frente a la opinión pública.

El trasfondo de la obra que Andrea del Boca no habría saldado La relación laboral, que ya tenía un antecedente de hace dos años, estalló cuando el presupuesto por 1.600.000 pesos en concepto de mano de obra quedó trunco. Néstor, el encargado de las tareas, explicó que la artista buscó soluciones estéticas superficiales ignorando fallas estructurales: “Ella nos volvió a contratar porque tenía una rajadura, le pasamos un presupuesto para picar las paredes... Pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”.

chat-andrea-del-boca-pintores Los chats de WhatsApp muestran la falta de respuesta de Andrea ante los reclamos de pago. Captura Eltrece Según el relato, la estrategia de Andrea del Boca consistía en fragmentar los pagos en depósitos de 500.000 pesos, siempre supeditados a la aprobación de sus hermanos, quienes gestionarían fondos provenientes del extranjero.

El conflicto escaló cuando la falta de insumos básicos paralizó la finalización del proyecto. El denunciante aseguró que la obra quedó incompleta porque la actriz se habría negado a adquirir los materiales necesarios en las cantidades solicitadas.