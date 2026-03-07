En un curioso ida y vuelta con Ángel de Brito, el carismático mediático no dudó en enfocar su próximo "romance": los detalles.

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano está dando mucho de qué hablar, no solo por su convivencia dentro de la casa más famosa del país, sino por las pasiones que despierta en el afuera. En una reciente charla que se hizo viral, el mediático Guido Süller confesó que estaría dispuesto a tener un romance con la icónica actriz de telenovelas.

El debate sobre el "candidato ideal" Embed - Guido Süller confesó que saldría con Andrea del Boca y y dio un motivo que sorprendió: "Como es tan..." Todo comenzó durante una distendida conversación donde se debatía quién podría ser la pareja ideal para Andrea dentro y fuera del reality. Los nombres no tardaron en aparecer: desde "hermanitos" como Brian y Manu (conocido por ser el ex de Zoe Bogach, también exhermanita), hasta perfiles más fuertes y maduros como Alfa o Ceferino.

El debate se encendió por la discordia de las edades, ya que mientras unos aseguraban que a la actriz le gustan los hombres más grandes debido a su exesposo, quien le llevaba más de 20 años, otros retrucaban que prefiere a los más jóvenes o a perfiles como Tato.

La inesperada confesión de Guido Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca es participante de Gran Hermano Generación Dorada. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. Fue en medio de este acalorado intercambio cuando la atención se centró en Guido Süller. Ante la pregunta directa y sin filtros de un compañero, "¿Vos saldrías con Andrea?", el mediático no lo dudó ni un segundo y respondió con un rotundo "Sí".

Cuando le consultaron a dónde llevaría a una figura de la talla de Del Boca en una primera cita, el mediático no tardó en dar la verdadera causa por la que se animaría a dar el paso: "Como es tan famosa".