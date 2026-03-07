Lali Espósito aclaró en qué momentos atiende a Javier Milei y cuándo opta por hacer silencio

Consultada por su confrontación con el presidente, la artista fue categórica a la hora de explicar cuándo responde a los dardos del mandatario.

Lali Espósito se refirió a sus tensiones con Javier Milei, y fue categórica a la hora de explicar cuándo siente que tiene que responder a los ataques del presidente, y cuándo prefiere llamarse a silencio.

En diálogo con un móvil de Puro Show (eltrece), Lali habló en primer lugar de su relación con Pedro Rosemblat, y contó que la celebración del casamiento será respetando el estilo de ambos y resguardando su intimidad. En tanto que sobre su decisión de contraer matrimonio y las críticas que le cruzó Moria Casán, la cantante respondió: "Flashea que voy a ir por iglesia, no me preguntó, me hubiera encantado que me pregunte".

Entrando en las arenas de los chispazos políticos, cuando el cronista del mencionado programa le preguntó a Lali Espósito sobre las críticas de quienes dicen que ella usa a Javier Milei para vender discos, la artista retrucó contundente: "Sí, a los 10 años, cuando arranqué a trabajar, usaba al presidente también, lo que pasa es que él no existía en el sistema. Yo soy una trabajadora de hace muchísimos años, y uno va muntando y se va transformando. Tengo seis discos, este último estuvo tal vez intervenido por cuestiones que me estaban sucediendo, entre ellas parte de esa situación pública".

Por otro lado, consultada sobre los dardos de Luis Majul, quien aseguró que entona mejor que ella, Lali Espósito contestó picante: "Quiero verlo a Majul poniéndose un body de brillos y bailando. No lo veo lográndolo, no lo veo drageándose y disfrutando de un show de dos horas y media. Capaz me sorprende, yo no le quito mérito a nadie. Puede ser que lo logre, que venga a uno de los ensayos para que vea lo que es".

Lali Espósito aclaró los tantos sobre sus cruces con Javier Milei Lali Espósito aclaró los tantos sobre su confrontación con Javier Milei Luego, cuando el movilero de Puro Show le recordó a Lali la controversia por su recital de hace tiempo en La Rioja con un cachet abonado con fondos públicos, la cantante devolvió: "¿Y de los shows de estos últimos años se dice algo o es sólo ir al pasado? Es un poco selectivo todo, pero es parte de las narrativas que se necesitan para las discusiones que se quieren dar, le llaman batalla cultural. Bueno, acá estamos, no pasa nada".