Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el domingo 8 de marzo

El domingo 8 de marzo llega con una agenda cargada y propuestas para todos los gustos: desde grandes eventos convocantes hasta experiencias culturales y espacios pensados para conectar con el cuerpo y el humor. Mendoza vuelve a desplegar un abanico de actividades que invitan a salir de casa y aprovechar el cierre del fin de semana.

Estas son los planes recomendados en Mendoza para este domingo 8 de marzo :

90 cosechas de una misma cepa.

Repetición Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb y el valor varía según la ubicación seleccionada. Los menores abonan ticket a partir de los 3 años. La venta está limitada a un máximo de cuatro entradas por persona, considerando mismo DNI, correo electrónico y tarjeta. Además, una vez realizada la compra online, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física en los distintos puntos habilitados en la provincia .

Rodrigo Casavalle Monólogos heroicos1.JPG Monólogos heroicos.

Monólogos heroicos: un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer stand up. Desde la ficción, el espectáculo cuenta entre otras temáticas, sobre la relación tóxica de Batman y Robin, Superman y una conmovedora historia de crianza en San Juan, Spiderman sumido en estafas piramidales del telar de la abundancia, Flash con negocios de importación de Paraguay o Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios.

Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Horario: 20 horas.

La entrada general tiene un costo de $25.000. Se consigue por EntradaWeb.

Yoga con energía de mujer Yoga con energía de mujer. EntradaWeb.

Yoga con energía de mujer: Una invitación a reencontrarte con tu esencia, tu intuición y tu poder creativa. Yoga, en conexión con la energía, nos permite volver a escuchar nuestro cuerpo, comprender sus ciclos y habitar cada etapa con mayor conciencia y amor propio.

Dónde: Museo Casa De San Martín (Corrientes 343, Ciudad).

Horario: 11 horas.

La entrada es gratuita y se adquiere por EntradaWeb.