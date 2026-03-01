Comienza el canje de entradas para la Vendimia: cuándo se pueden retirar

Tras la compra de las entradas para la Vendimia de manera virtual, se podrá retirar el ticket físico para la fiesta mayor de los mendocinos.

Este lunes 2 de marzo se iniciará el canje de entradas para el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, luego del periodo de adquisición de los tickets de manera virtual.

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, con la puesta en escena del espectáculo artístico, elección y coronación de la reina, mientras que el domingo 8 de marzo será la tradicional repetición de "90 cosechas de una misma cepa", con el cierre musical en manos de Luciano Pereyra.

Por su parte, el lunes 9 y el martes 10 de marzo será el turno de los shows musicales, sin repetición del Acto Central.

ACTO CENTRAL VENDIMIA 2025 (19).jpg Tras la compra de las entradas para la Vendimia de manera virtual, se podrá retirar el ticket físico para la fiesta mayor de los mendocinos. Marcos Garcia/MDZ Los puntos de canje de entradas de la Vendimia 2026 Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse a partir del lunes 2 de marzo, en distintos puntos de la provincia.