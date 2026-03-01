Las reinas departamentales bailaron como sensuales odaliscas en una cena íntima: las imágenes exclusivas

Las reinas de cada departamento ya están elegidas. Faltan pocos días para que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia deslumbre en el Frank Romero Day.

Desde el viernes 27 de febrero, las 18 reinas departamentales que pujarán por el cetro nacional en ese escenario conviven y entre capacitaciones, compromisos y nervios, también realizan actividades de distracción y amistad, con el fin de conocerse, compartir y solidificar el grupo.

Fue así que invitadas por Arabian a su local ubicado en Planta Uno, Godoy Cruz, las jóvenes asistieron el sábado en la noche a disfrutar de una cena diferente y con una impronta especial.

Las reinas departamentales llegaron acompañadas por alejandrina y Sofía, la Reina Nacional de la Vendimia 2025 y su Virreina. Además de ellas, el subsecretario de Cultura Diego Gareca y varios miembros del grupo de Protocolo del gobierno de Mendoza dijeron presente.

Apenas llegaron a Planta Uno, las soberanas fueron recibidas por Farid y Samir Massud, los dueños de Arabian, quienes les convidaron varietales blancos y Rosados de bodega Lagarde para, de entrada, realizar un brindis.

Como entrada, las chicas disfrutaron distintos platos fríos típicos, como hummus de garbanzo, patés árabes, pastas de remolachas y berenjenas, laben -el característico yogur árabe-, tabulé -ensaladita fresca con perejil-. Como plato caliente en la entrada se sirvieron sfijas -empanadas árabes- y niños envueltos en hojas de parra de Malbec.

A la hora del plato principal, degustaron shawarma -finas rebanadas de carne, apiladas en forma de cono y asadas en un asador vertical- y falafel -una croqueta de garbanzos de Oriente Medio-; y de postre, el broche de oro fueron los dulces como sambusek -empanaditas dulces de nuez-, mesle y baklava.

Sin embargo el momento más especial fue al terminar la cena: los sones árabes comenzaron a sonar y varias bailarinas de tipo odaliscas irrumpieron entre las jóvenes reinas con sus especiales y sensuales movimientos. Muchas de las representantes departamentales se animaron a dejar sus sillas y la música las tentó: ¡se pusieron a bailar con ellas!

No te pierdas, a continuación, la galería de imágenes:

WhatsApp Image 2026-02-28 at 10.17.57 PM (1) Las soberanas departamentales, de cena en Planta Uno.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 10.17.57 PM (2) Las chicas llegaron a cenar a Arabian, de Planta Uno, vestidas de negro.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 10.17.57 PM Alejandrina Funes Napoletano y Sofía Perfumo, Reina Nacional y Virreina Nacional por el año 2025.

