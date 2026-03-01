Emilia Mernes y su oda a la sastrería en la Fashion Week de Milán

Emilia Mernes impactó en Milán con un look ejecutivo de Boss. No te pierdas las fotos y detalles en la nota.

Después de haberse lucido en la Semana de la Moda de Nueva York, Emilia Mernes aterrizó en Milán y su primera parada fue el desfile de la firma alemana Boss. La artista conoció la colección otoño/invierno 2026 y se convirtió en uno de los focos más fotografiados del evento con un estilismo que respiró elegancia ejecutiva.

Emilia se sumergió en la sastrería clásica, y eligió un saco gris perla oversize, de solapa cruzada y hombros marcados, que combinó con un pantalón negro holgado de caída impecable. La combinación fue sobria, pero cargada de intención, con proporciones amplias arriba y abajo, y una estructura que impuso presencia.

Por debajo del blazer llevó una camisa blanca inmaculada que le dio luz al conjunto. El detalle que quebró la neutralidad fue la corbata naranja, que la sumó de lleno a la “corbatamanía” que viene ganando terreno en las capitales de la moda.

También llevo una cartera alargada, un calzado de terminación en punta, y como broche final, sumó unos anteojos de lectura que reforzaron la estética ejecutiva y le dieron un aire intelectual, perfectamente alineado con el ADN de la casa alemana.