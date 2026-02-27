Princesa pop: así fue el look de Olivia Rodrigo en su cumpleaños

Olivia Rodrigo deslumbró con un mini dress blanco con pedrería y gabardina rosa de Burberry. Mirá las fotos en la nota.

En Los Ángeles, la cantautora, música y actriz estadounidense, Olivia Rodrigo, celebró sus 23 años con un estilismo que tuvo mucho de fantasía.

Eligió un vestido blanco corto completamente cubierto de pedrería plateada, que logró un efecto casi cinematográfico, como si la prenda hubiera sido pensada para reflejar flashes. La silueta dejó que el protagonismo recayera en la textura y en ese combo entre inocencia y picardía que ella maneja con naturalidad.

Sobre los hombros llevó una gabardina rosa pálido de Burberry. El contraste entre la estructura clásica de la trench y la exuberancia del vestido creó una tensión interesante que terminó de darle profundidad al conjunto, mientras que los tacones peep-toe en rosa pastel terminaron de cerrar la paleta suave de la noche

El detalle final fue una delicada tiara plateada que coronó su peinado. Olivia logró que el accesorio no pareciera un disfraz sino una extensión de su look, viéndose juvenil, exitosa, algo extravagante y completamente dueña de su estética.

En materia de belleza, apostó por un maquillaje ligero, mejillas apenas sonrosadas y labios delicadamente teñidos de rojo.