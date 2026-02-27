La Joaqui impactó con un look de bailarina clásica al límite de la censura

Tul, encaje y transparencias fueron los protagonistas del look más comentado de La Joaqui. ¡Mirá las fotos!

No te pierdas el look de La Joaqui.

La cantante de RKT, La Joaqui, experta en mezclar vanguardia y sensualidad, sorprendió en Instagram con un look inspirado en la bailarina clásica que llevó su sello personal.

La Joaqui llevó un minivestido strapless en tono nude empolvado, con un corset ceñido al torso que estuba completamente bordado con apliques florales y arabescos en hilos dorados, cristales y pequeñas piedras en tonos rosados y champagne.

La falda, en contraste, explotó en volumen con capas y capas de tul que se superpusieron en un diseño abullonado que evocó el tutú clásico, pero llevado a una versión más sensual y corta. El trabajo de frunces generó una textura aérea, casi nubosa, mientras que el largo mini dejó las piernas completamente expuestas.

En los pies, eligió sandalias en tono marfil con cintas largas que se anudaron alrededor de los tobillos y ascendieron por la pierna en una referencia al ballet. Las tiras satinadas estilizaron aún más su figura y combinaron con el espíritu del vestido, logrando una buena coherencia estética.

La propuesta evocó la delicadeza de la danza clásica, pero reinterpretada desde una óptica urbana . En su versión del look, la bailarina se volvió sensual y empoderada.