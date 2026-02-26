El look de oficina de Letizia Ortiz que estiliza y es tendencia este 2026

Así combinó la reina Letizia Ortiz la blusa más romántica con pantalones de sarga. La foto en la nota.

Tras asistir al Tour del Talento 2026 de la Fundación Princesa de Girona en Huesca, Letizia Ortiz recibió en el Palacio de la Zarzuela a una representación del Consejo Español del Cerebro, fundado en 2009 como organización no gubernamental que agrupa Sociedades Científicas, Asociaciones de Pacientes e Industria para promover la investigación y la salud cerebral.

La audiencia incluyó la presentación de los últimos avances conseguidos por el Consejo y la creación del nuevo Área Joven, integrada por estudiantes de bachillerato, destinada a fomentar el conocimiento sobre la investigación, la salud cerebral y la “brain economy”. En ese marco institucional, la Reina eligió un estilismo que habló de transición estacional y de romanticismo.

La protagonista fue una blusa blanca con cuello alto rematado en ribetes de inspiración victoriana. Una hilera vertical de microvolantes recorrió la botonadura, mientras que las mangas abullonadas culminaron en puños definidos.

La combinó con pantalones verdes de Boss, de tiro alto y corte recto en tejido de sarga. La estructura le marcó la cintura y estilizó la silueta, dándole color de manera elegante. En cuanto a los complementos del look, apostó por un cinturón negro con hebilla plateada y botines de tacón cómodo, también negros y de punta redondeada.