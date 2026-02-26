El cementerio de la Ciudad de noche: chismes, escándalos históricos y una cerveza fría

Una propuesta que fusiona la arquitectura necrológica, el chisme histórico y el placer de una buena cerveza artesanal. Un viaje sensorial para quienes buscan emociones más allá de lo convencional.

La histórica necrópolis se convirtió en el epicentro de los relatos más apasionantes de Mendoza.

El silencio del Cementerio de la Ciudad de Mendoza se transformó en un vibrante escenario de narración histórica. Bajo la luz de la luna, la propuesta "Carnaval de Pasiones" invita a residentes y viajeros a desandar los pasillos de la necrópolis, no en busca de sombras, sino de la humanidad que habitó en figuras emblemáticas. El recorrido se aleja de lo solemne para enfocarse en la inquietante vida privada de personajes como Frank Romero Day y Angelina Day, cuyas huellas de afecto perduran más allá del mármol.

Amores que desafiaron el tiempo y la moral Cementerio 7 El recorrido por el histórico Cementerio capitalino capturó la atención de los mendocinos y turistas. MDZ - Maru Mena El circuito se detiene en puntos estratégicos donde el "chisme" histórico se vuelve protagonista. Historias como la de Pedro Ortiz y Aurelia Vélez Sarsfield, protagonistas de los escándalos más comentados del siglo XIX, capturan la atención de una audiencia que descubre una Mendoza menos conservadora de lo que se cree. Entre los asistentes, el entusiasmo es palpable.

Cementerio 8 Turistas de todo el mundo y público mendocino se dejan seducir por los secretos de las familias fundacionales. Foto: Maru Mena - MDZ "Está buenísimo porque está muy enfocado en el chisme; es una vuelta de tuerca interesante que no me esperaba", comentó uno de los visitantes que ya ha tenido la experiencia de participar de este particular evento, sus palabras hacen referencia a los polémicos matrimonios de Manuel A. Sáez, una de las historias que llamó la tención al ser relatada magistralmente por uno de los expertos y carismáticos guías de la necrópolis.

Cementerio 9 La historia de amor protagonizada por Frank Romero Day cautivó a los asistentes en el primer tramo del tour. Foto: Maru Mena - MDZ La propuesta no solo atrae a los curiosos locales, sino también al turismo internacional que busca autenticidad. Visitantes de Canadá destacaron la singularidad de la actividad, señalando que "es una oportunidad de entender las historias locales y la cultura". Incluso para aquellos que ya han frecuentado otros cementerios famosos como el de la Recoleta, este tour nocturno ofrece un matiz especial por su integración con la vida urbana actual. "He venido como ocho veces; me encanta el chisme y la historia, y las dos cosas juntas están muy piolas", afirmó una joven entusiasta.

Así fue el recorrido nocturno por el Cementerio de la Ciudad de Mendoza: Historias de infidelidad y pasión eterna en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza Historias de infidelidad y pasión eterna en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza. Video: Maru Mena - MDZ Del misticismo a la malta: un cierre con estilo Tras el recorrido histórico, la atmósfera cambia de ritmo. Una pintoresca caravana escoltada por Catrinas guía a los presentes hacia la fábrica de cerveza artesanal Mundo Subterráneo. Este pasaje de lo espiritual a lo terrenal es uno de los puntos más altos de la noche, donde la tensión del misterio se disipa entre maltas y música en vivo. La transición permite procesar los relatos de infidelidades y promesas eternas, como las de Emiliano Guiñazú y Narcisa Araujo, en un entorno distendido y moderno.