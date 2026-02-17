Un conocido influencer internacional elogió la limpieza de la Ciudad de Mendoza

El influencer brasileño Vinicius Scofield publicó un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales tras destacar la limpieza de la Ciudad de Mendoza . Con cerca de 170 mil seguidores en Instagram, casi 100 mil en Facebook y más de 260 mil en TikTok, su mensaje cruzó fronteras y puso el foco en una costumbre local que muchas veces pasa desapercibida.

El video tuvo un fuerte impacto en redes sociales: alcanzó 64 mil vistas en TikTok, casi 100 mil en Facebook y superó las 200 mil en Instagram. Allí, Scofield se mostró sorprendido por el estado de las calles del centro mendocino y por la actitud cotidiana de los vecinos.

“Yo pensaba que las ciudades más limpias del mundo estaban en Europa. Hasta que conocí Mendoza. ¿Mendoza? ¿Argentina?”, comienza diciendo el influencer en el video que se volvió viral. Desde el inicio, dejó en claro que su experiencia personal cambió su mirada sobre la limpieza urbana en la provincia.

Uno de los puntos que más destacó fue el hábito de los mendocinos de barrer sus propias veredas cada mañana. “Yo me di cuenta que los mendocinos no solamente disfrutan la ciudad. Ellos la cuidan”, expresó, remarcando que cada vecino limpia su espacio sin esperar que lo haga otra persona.

Scofield relató que caminando por el centro notó que “cada uno limpia su vereda y termina que todos dejan la calle impecable”, resaltó. Incluso comparó la ausencia de basura con una imagen llamativa: dijo que ver una botella plástica tirada en el centro es “como ver dólares volando por la ciudad”, ejemplificó.

El influencer también contó una situación puntual que presenció. Según relató, un turista tiró un cigarrillo al suelo y un vecino lo retó en el momento. Esa reacción espontánea, explicó, demuestra el nivel de compromiso ciudadano que percibió durante su estadía.

Sobre el final del video, Scofield eligió la calle San Martín para mostrar a sus seguidores el corazón del centro mendocino. Allí graficó su sorpresa por el estado de las calles y cerró con una reflexión que sintetizó su experiencia.

“Una calle limpia no es solo estética. Es respeto por la ciudad, respeto por la gente”, afirmó. Para él, una ciudad limpia “se ve mejor, se vive mejor y se siente mejor”, una frase que rápidamente fue replicada en comentarios y compartidos.

El mensaje terminó convirtiéndose en un reconocimiento público a una práctica cotidiana que hace a la vida y a la . Esta vez, fue una mirada extranjera la que puso en valor algo que en Mendoza forma parte del día a día.