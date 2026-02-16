Un pequeño basural a cielo abierto sorprendió en plena Ciudad de Mendoza
Luego del temporal de lluvias en Mendoza, una gran cantidad de basura se acumuló en una plazoleta de la Quinta Sección.
A casi 15 días de las fuertes lluvias que afectaron a la provincia, en una plazoleta de la Ciudad de Mendoza apareció una postal que preocupa. Sobre el cauce que atraviesa el lugar se acumuló una gran cantidad de residuos, visibles a plena luz del día.
El punto exacto está en la intersección de avenida Boulogne Sur Mer y Mariano Moreno, en la Quinta Sección. Allí, entre la ciclovía y la bifurcación de Moreno, se ubica la plazoleta Isaac Kolton, que recuerda al pionero en propiedad horizontal de Mendoza.
En ese sector el zanjón Frías tiene un desvío que cruza la plazoleta y continúa por calle Bravo, paralela a Boulogne Sur Mer. Justo en ese tramo funciona una reja de desbaste que retiene la Basura y permite que el agua siga su curso.
Basura acumulada y un espacio verde afectado
El problema es que los residuos atrapados se acumularon al punto de transformar ese rincón de la plazoleta en una especie de contenedor improvisado.
Entre la basura se pueden ver plásticos de todo tipo, restos de jardín, bolsas y hasta un neumático. También aparece la carcasa de un televisor, mezclada con ramas y otros desechos arrastrados por el agua.
Aunque el sistema permite que el agua corra relativamente limpia, la cantidad de residuos acumulados genera un fuerte impacto visual. La suciedad quedó expuesta en un espacio público muy transitado, tanto por ciclistas como por vecinos de la zona.
A plena luz del día, el basural improvisado deja en evidencia lo que dejaron las lluvias. Quince días después del temporal, los restos siguen allí, atrapados en la reja del cauce que atraviesa la Ciudad.