Del meme al vacunatorio: la campaña viral del gobierno de Neuquén que incluyó a los therians

Una campaña del Ministerio de Salud de Neuquén se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de incorporar a su mensaje de vacunación una referencia poco habitual en el ámbito sanitario: los llamados therians , personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

La publicación, difundida a través de Facebook, Instagram y otros canales oficiales, utilizó un tono cercano al lenguaje digital y apeló a una tendencia viral para captar la atención del público.

La pieza gráfica incluyó la frase “Los Therians ¡También se vacunan!”, acompañada por imágenes alusivas a esta identidad, lo que generó reacciones inmediatas.

Mientras algunos usuarios valoraron la iniciativa como una estrategia innovadora para acercar información de salud a nuevos públicos, otros cuestionaron el enfoque por considerarlo poco convencional para una comunicación institucional.

Más allá de las opiniones divididas, la campaña logró amplia visibilidad en pocas horas.

Desde la cartera sanitaria de Neuquén remarcaron que el objetivo central es reforzar la importancia de completar el calendario de vacunación en todas las etapas de la vida.

Recordaron, además, que las dosis son gratuitas, no requieren orden médica y se aplican en hospitales públicos y centros de salud de la provincia. Para recibirlas, solo es necesario concurrir con el carnet de vacunación y verificar las aplicaciones pendientes según la edad.