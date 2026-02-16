Murió ahogado: fue a pescar en Santa Clara del Mar, se le dio vuelta el kayak y se desató una tragedia

Un pescador de 47 años murió ahogado este fin de semana en la localidad de Santa Clara del Mar , luego de sufrir dos vuelcos mientras navegaba en un kayak .

La víctima fue identificada como Mauricio Ríos , oriundo de Mar del Plata , y se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigos con quienes participaba de una salida organizada en kayak a través de un grupo de WhatsApp.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0223, Ríos había llegado a la zona cerca de las 7 de la mañana del sábado. El primer incidente se produjo apenas ingresó al agua, cuando el kayak se le dio vuelta. En ese momento, uno de sus compañeros lo asistió para que pudiera continuar con la actividad.

Minutos después ocurrió un segundo vuelco, que derivó en el desenlace fatal. Según el diario La Capital, uno de los pescadores que iba delante advirtió que ya no lo veía avanzar y decidió regresar sobre su recorrido. Al volver, encontró a Ríos en el agua y pidió ayuda de inmediato.

Santa Clara del Mar es una de las playas de la Costa Atlántica.

Tras el pedido de auxilio, lograron trasladar al hombre hasta la orilla. El punto donde lo sacaron del mar fue señalado a la altura de Ruta 11 y Rapallo , en el barrio Santa Elena , según el material aportado.

Ya en la playa, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La información indicó que el hombre recuperó signos vitales por unos instantes, pero luego volvió a descompensarse y falleció pese a los intentos de reanimación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil y guardavidas. Esas áreas participaron en el operativo y retiraron el cuerpo, de acuerdo con lo consignado.

La Ayudantía Fiscal a cargo de Diego Benedetti ordenó las actuaciones de rigor, incluida la autopsia. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, según se informó.