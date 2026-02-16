Se confirmó el paro total de transporte contra la reforma laboral: cuándo será

Un gremio clave que agrupa a trabajadores del transporte anunció que adherirá al paro general de la CGT contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Este paro abarcará a todos los medios de transporte, incluso a los vuelos. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) anunció que "adhiere y acata plenamente" al paro general impulsado por la CGT. De este modo, se espera que no haya medios de transporte de pasajeros el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Esto podría ser el próximo jueves o el 25 de febrero, ya que son las fechas que se barajan en el Congreso para el debate del proyecto del Gobierno.

Cabe recordar que la Ugatt- liderada por Omar Maturano- abarca no solo a los sectores de colectivos, subtes y trenes, sino también a taxis, portuarios e incluso aeroportuarios, por lo que también se verán afectados los vuelos.

El comunicado de la Ugatt que confirma el paro total de transporte image En sus redes sociales, la Ugatt emitió un comunicado sobre este paro que será de 24 horas. Esta decisión la tomó el gremio "en defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga".