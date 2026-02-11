Paro de subtes contra la reforma laboral: a qué hora comienza y cómo funcionarán los trenes en el AMBA
La movilización convocada por la CGT incluye un paro del transporte desde el miércoles por la tarde. Qué servicios se verán afectados y cuáles funcionarán con normalidad.
Este miércoles 11 de febrero habrá una movilización masiva al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), acompañada por un paro del transporte anunciado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La medida impactará de manera parcial en subtes y otros sectores, mientras que los trenes del AMBA circularán con normalidad.
La CGT llamó a concentrarse frente al Congreso desde las 14.30 en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Si bien la conducción de la central obrera resolvió avanzar con una marcha, dejó en libertad a los distintos gremios para definir acciones específicas según cada actividad.
Te Podría Interesar
En ese marco, la CATT confirmó un paro para este miércoles por la tarde, lo que generó dudas entre los usuarios sobre el funcionamiento del transporte público.
Qué pasará con el subte este miércoles
Este gremio, informó que el cese de actividades comenzará a partir de las 13 horas del miércoles y se organizará de acuerdo con cada sector. Entre los servicios afectados se encuentran el aéreo, el marítimo-portuario y el subterráneo.
En el caso puntual del subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó su adhesión a la medida. A través de un comunicado, el gremio anunció que el paro en todas las líneas comenzará a las 21 y se extenderá hasta el final de la jornada.
El mensaje, firmado por el secretario general Néstor Segovia y la secretaria de organización Virginia Bouvet, ratifica la participación del sector en la movilización hacia el Congreso bajo la consigna de rechazo a la reforma laboral.
Funcionamiento de los trenes del AMBA
A diferencia de lo que ocurrirá con el subte, los trenes metropolitanos no se verán afectados. El gremio ferroviario La Fraternidad no anunció medidas de fuerza para este miércoles 11 de febrero. Por este motivo, los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante toda la jornada, según la información gremial disponible.