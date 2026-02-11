Paro de subtes contra la reforma laboral: a qué hora comienza y cómo funcionarán los trenes en el AMBA

La movilización convocada por la CGT incluye un paro del transporte desde el miércoles por la tarde. Qué servicios se verán afectados y cuáles funcionarán con normalidad.

El paro de subtes comenzará este miércoles a partir de las 21 horas.

Este miércoles 11 de febrero habrá una movilización masiva al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), acompañada por un paro del transporte anunciado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La medida impactará de manera parcial en subtes y otros sectores, mientras que los trenes del AMBA circularán con normalidad.

La CGT llamó a concentrarse frente al Congreso desde las 14.30 en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Si bien la conducción de la central obrera resolvió avanzar con una marcha, dejó en libertad a los distintos gremios para definir acciones específicas según cada actividad.

En ese marco, la CATT confirmó un paro para este miércoles por la tarde, lo que generó dudas entre los usuarios sobre el funcionamiento del transporte público.

Qué pasará con el subte este miércoles Este gremio, informó que el cese de actividades comenzará a partir de las 13 horas del miércoles y se organizará de acuerdo con cada sector. Entre los servicios afectados se encuentran el aéreo, el marítimo-portuario y el subterráneo.

estacion Aguero linea D subte A partir de la medida de la CATT, los subtes también se verán afectados. N/A En el caso puntual del subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó su adhesión a la medida. A través de un comunicado, el gremio anunció que el paro en todas las líneas comenzará a las 21 y se extenderá hasta el final de la jornada.