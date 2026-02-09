Paro: las oficinas estatales que podrían disminuir su atención este miércoles

Estos sindicatos nuclean a los trabajadores de la Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados. Por lo tanto en hospitales, centros de salud, Casa de Gobierno y otros organismos del Estado como los registros civiles habrá menos cantidad de trabajadores el miércoles 11 y por lo tanto, puede verse afectados trámites que la ciudadanía busque hacer. Desde el Gobierno aseguran que la adhesión no será significativa. En tanto que los gremios hacen férreo un llamado al paro y la movilización.

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, sostuvo que: "Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores. Por eso, el miércoles 11 de febrero nos vamos a concentrar para manifestar nuestro rechazo en las calles, a las 10, en la Legislatura provincial. Convocamos a todas las compañeras y compañeros delegados, congresales, afiliados y trabajadores en general. También extendemos la convocatoria a otros sindicatos, que representan a los compañeros docentes, profesionales, judiciales, como así también a las demás organizaciones sociales que quieran participar”.

En tanto que Marcela Mora, secretaria gremial de AMPROS, que representa a los profesionales de la salud pública, destacó: “En Mendoza, la Concentración será el 11 a las 10} en la Legislatura Provincial bajo las consignas: contra una reforma laboral precarizante, por apertura de paritarias, recomposición salarial urgente y pases a planta de todos los trabajadores con modalidades precarizantes”.

FeSProSA, que es la Federación que nuclea a los sindicatos de profesionales de la salud de la República Argentina, votó la realización de un paro de 24 horas el miércoles 11 de febrero en los establecimientos de salud pública de todo el país, en rechazo a la reforma laboral precarizante que tramita en el Parlamento Nacional.

Qué anticipa ATE para la atención en las oficinas estatales

"El paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención como días domingo y feriados”, agregó Macho.

Además, al reclamo por la reforma laboral, sumó: "la urgente apertura de paritarias en todos los sectores, para poder discutir un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000.Además, insistimos en exigir el cumplimiento de los acuerdos paritarios que el propio gobierno de Alfredo Cornejo no respeta de manera permanente y consecutiva", dijo el secretario general de ATE.

Por qué la CGT y otras centrales gremiales no quieren la reforma laboral

Para los gremios, la reforma laboral ataca y cercena los derechos laborales y de las asociaciones gemiales. La CTA sacó un comunicado en el que manifestó que: "No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país".

Además, agregó: "Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral".