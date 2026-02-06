La ANAC frena actividades y amenaza con un lunes caótico en los aeropuertos del país

ATE denunció la falta de diálogo con el Gobierno y recortes salariales unilaterales, y advirtió sobre el impacto operativo en plena temporada alta.

El transporte aéreo argentino podría enfrentar una interrupción generalizada a partir del lunes 9 de febrero, luego de que el gremio ATE que nuclea a los trabajadores de la ANAC confirmara un paro total desde la medianoche, tras fracasar las gestiones para abrir una instancia de negociación con el Gobierno.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada en Ezeiza y alcanzará a las tareas de supervisión, control y administración que se desarrollan en los aeropuertos de todo el país. Según indicaron fuentes sindicales, la medida impactará en terminales bajo gestión estatal y privada, comprometiendo la operatoria aérea en plena temporada de alta demanda.

Desde el sindicato sostienen que el conflicto escaló por la ausencia de interlocutores oficiales. El secretario general de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, denunció que el Ejecutivo no realizó ninguna convocatoria formal para destrabar el reclamo y afirmó que el escenario obligó a trasladar la disputa al plano gremial. En ese marco, aseguró que aerolíneas y usuarios ya fueron notificados para facilitar la reorganización de los servicios.

El reclamo central gira en torno a la situación salarial. La organización denuncia descuentos aplicados sin acuerdo previo sobre haberes ya abonados, lo que consideran una violación directa de las paritarias. También cuestionan la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el endurecimiento del conflicto y la falta de avances en el diálogo.

Entre las exigencias planteadas figuran la actualización inmediata de los salarios frente a la inflación, la devolución de los montos descontados y garantías sobre las condiciones de seguridad en la operación aeroportuaria.