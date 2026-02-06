Bastian Jerez despertó del coma y su familia le pide un traslado urgente a la obra social para su rehabilitación

A tres semanas del accidente ocurrido en Pinamar , Bastian Jerez , el niño de 8 años que había quedado en coma tras un choque en la zona de médanos, despertó, reconoció a su familia y mostró signos de recuperación. Si bien el cuadro clínico presenta avances, los médicos indicaron que ahora debe iniciar una etapa clave de rehabilitación neurológica.

Según informó la familia, Bastian necesita ser trasladado a un centro especializado para continuar con su recuperación. El pedido fue dirigido al Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ), la obra social bonaerense, de la cual depende la autorización del traslado sanitario.

Bettiana, la abuela del niño, explicó que el proceso administrativo aún no se resolvió y que el tiempo resulta determinante para el pronóstico. “Es todo neurológico. Necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos”, señaló la mujer en declaraciones televisivas.

“Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervencion inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastian Jerez ”, comienza el mensaje de la mujer, que posteriormente compartió en un posteo. El nene de 8 años requiere de “derivación y atención especializada sin demoras”, agregó.

“La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible”, continúa.

Bastian, el niño accidentado en Pinamar.

Emocionante: así despertó Bastián del coma

Mientras tanto, la familia compartió detalles sobre el momento en que Bastian despertó del coma. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, escribió su madre, Macarena Collantes. En el mismo mensaje agradeció el acompañamiento recibido y pidió que continúen las cadenas de oración por la salud del niño.

Durante su internación, Bastian fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.