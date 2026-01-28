Polémica en el caso Bastian: el abogado del conductor de la Amarok denunció irregularidades en los test de alcoholemia

Ambos conductores dieron positivo en alcoholemia tras el accidente en La Frontera de Pinamar, pero la defensa de Molinari puso en duda los resultados.

Este martes se dieron a conocer nuevos detalles de las pericias que se llevaron a cabo tras el choque entre una Amarok y un UTV, donde viajaba Bastian, el nene de 8 años que se encuentra internado. El informe confirmó que ambos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. Ahora, el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos eran reciclados.

Manuel Molinari es uno de los implicados en este accidente que ocurrió en La Frontera de Pinamar el pasado 20 de enero. En estas pericias toxicológicas, el conductor de la Amarok con la que chocó el UTV donde viajaba Bastián dio 0,21 gramos de alcohol en sangre, mientras que Naomi Quirós, que manejaba el otro vehículo, dio 0,41 gramos de alcohol en sangre.

En una entrevista para LN+, el letrado Sebastián Riglos, defensor de Molinari, denunció que los frascos utilizados "no eran vírgenes", ya que, según explicó, "los frascos no eran probetas vírgenes, eran reciclados de medicamentos".

Además, ambos tanto Molinari como Quirós fueron inhabilitados. "Esto nos generó dudas respecto a la contaminación en origen de esa sangre. Es un poco el sistema que funciona con lo que puede en la provincia de Buenos Aires, falto de recursos, y tenemos estos frascos reciclados, que nos generaron dudas", subrayó.

En ese marco, Riglos explicó: “Mi cliente sigue sosteniendo y jurando por lo más sagrado que no había consumido alcohol hacía por lo menos 72 horas desde el día sábado y el accidente fue un lunes”.