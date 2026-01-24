Bastián fue operado por sexta vez y se le realizó una traqueotomía
El menor Bastián evoluciona estable tras la traqueotomía. El accidente en Pinamar involucró un UTV y una camioneta; se aguardan más detalles.
Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por sexta vez, al tiempo que se le realizó una traqueotomía. Además, el parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense remarcó que el menor se encuentra “estable”.
Nuevos estudios médicos revelaron que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas
El menor se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria tras el brutal choque ocurrido el pasado 12 de enero. Sigue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata