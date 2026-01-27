Confirmaron la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastian, el nene accidentado en Pinamar

Así lo dispuso el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Ambos habían dado positivo de alcoholemia.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes la inhabilitación para conducir de los conductores implicados en el caso Bastián. La medida se tomó luego de que los peritajes confirmaran la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente.

La resolución, dispuesta por la cartera que conduce Martín Marinucci, formaliza una decisión adoptada inicialmente el 20 de enero por maniobras imprudentes en la zona de La Frontera. La medida se hizo efectiva una vez que la Justicia remitió las actuaciones administrativas correspondientes al ministerio.

Los fundamentos de la medida Desde el organismo provincial destacaron que la conducta de los implicados representa un peligro latente para la sociedad. Según el texto de la resolución, “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales”.