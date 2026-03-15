Tragedia en Entre Ríos: un matrimonio y su hija murieron en un choque frontal

Tres integrantes de una familia perdieron la vida tras colisionar su camioneta contra un camión de carga en Entre Ríos.

Un fatal accidente de tránsito conmociona a la provincia de Entre Ríos. Durante la noche del sábado, un violento choque frontal en la Ruta Nacional 127, a la altura de la localidad de Bovril, terminó con la vida de tres personas y dejó a un niño luchando por su vida.

Detalles del siniestro El trágico episodio ocurrió en una zona cercana a la planta de silos de la mencionada localidad. Según informaron fuentes policiales, la familia circulaba en una camioneta Renault Duster cuando, por causas que aún se intentan establecer, impactó de frente contra un camión que transportaba trigo.

entre rios Gentileza El Once Debido a la magnitud del impacto, tres de los ocupantes del vehículo menor fallecieron de forma instantánea. Las víctimas fueron identificadas como: Gustavo Landra, Analía Heit (esposa de Gustavo) y Agostina Landra (hija menor del matrimonio).

La noticia fue confirmada con profundo dolor por el dirigente político Jorge Landra, hermano de Gustavo y miembro del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), lo que generó una ola de condolencias en el ámbito político regional.

Un sobreviviente en estado delicado En medio de la tragedia, los equipos de rescate lograron extraer con vida de entre los restos del vehículo a Bautista Landra, el otro hijo del matrimonio. El menor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.