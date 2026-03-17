Tragedia vial en Entre Ríos: murió una beba tras vuelco en Ruta 14

El siniestro ocurrió cerca de Colón en Entre Ríos. El auto despistó y terminó en un vuelco en la banquina. Los padres de la beba resultaron heridos.

Un trágico accidente vial sacudió a la provincia de Entre Ríos cuando una beba de poco más de un año falleció tras el vuelco del vehículo en el que viajaba junto a sus padres.

Un trágico accidente vial sacudió a la provincia de Entre Ríos cuando una beba de poco más de un año falleció tras el vuelco del vehículo en el que viajaba junto a sus padres. El hecho se registró en el kilómetro 167,5 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de la ciudad de Colón.

De acuerdo a los primeros datos, el automóvil —un Peugeot 207— circulaba desde Concordia hacia Gualeguaychú cuando, por causas que aún se investigan, el conductor, un joven de 22 años, perdió el control. El rodado se despistó y terminó volcado sobre la banquina, quedando dado vuelta a un costado de la calzada.

Vuelco y tragedia en Entre Ríos En el interior viajaban también la madre de la menor, de 21 años, y la pequeña, quienes quedaron atrapadas tras el impacto. La rápida intervención de los bomberos voluntarios de San José fue clave en los primeros minutos: el equipo de rescate logró asistir a las víctimas, estabilizarlas y coordinar su traslado mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos.

Pese al operativo desplegado, la niña no logró sobrevivir a las graves consecuencias del vuelco. En tanto, sus padres fueron derivados a centros de salud: el conductor presentaba lesiones leves, mientras que la joven sufrió heridas de mayor consideración y debió ser asistida de urgencia.