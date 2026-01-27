Vuelco de un camión en la Ruta 60 de Chile: el chofer murió sobre la via internacional

El accidente ocurrió en la mañana de este martes donde un camión, de patente argentina, terminó totalmente volcado sobre la ruta 60 de Chile.

El accidente significó la muerte del conductor del camión sobre la Ruta 60 de Chile.

El vuelco de un camión en la Ruta 60, que conecta Chile con Mendoza, significó complicaciones en el tránsito entre ambos países durante un par de horas desde la mañana de este martes. Se informó que el conductor murió a raíz de las heridas causadas en el siniestro.

Según indicaron desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uspallata, el accidente tuvo lugar sobre las 7 de esta jornada, cuando un camión de patente argentina quedó totalmente dado vuelta al costado de la ruta chilena, concretamente dentro de la Comuna de Los Andes.

Complicaciones en la ruta por el operativo Por este mismo medio se indicó que el conductor del rodado habría perdido la vida, y que los trabajos forenses y para despejar la ruta suponen complicaciones en el tránsito de entre dos a cuatro horas a partir del peaje en Guarda Vieja.