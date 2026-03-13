Asesinaron a un policía tras confundirlo con un ladrón durante un operativo: los fuertes detalles

Un efectivo de la Policía murió tras recibir un disparo durante un confuso episodio ocurrido en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba . La víctima fue identificada como Luis Azabal, un suboficial principal de 56 años que participaba de un procedimiento por un presunto intento de robo .

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del jueves en una vivienda del barrio Villa Belgrano, luego de que vecinos alertaran al 911 por un posible asalto en el domicilio.

Según informó la Policía, varios efectivos acudieron al lugar y, en circunstancias que aún se investigan, uno de ellos recibió un disparo que ingresó a la altura de la clavícula izquierda . El agente fue trasladado de urgencia mediante un cordón sanitario al Sanatorio Allende, en barrio Cerro de las Rosas, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 6 de Córdoba, a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, quien inicialmente imputó al dueño de la vivienda por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

Posteriormente el fiscal Víctor Chiapero modificó la calificación legal a homicidio por exceso en legítima defensa, por lo que el acusado, el empresario Paolo Zambelli, recuperó la libertad aunque continúa imputado en la causa.

Durante el procedimiento judicial también se dispuso el secuestro de tres armas de fuego en el domicilio —dos pistolas y una escopeta— además del arma reglamentaria del policía fallecido.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la alarma de la vivienda habría alertado a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar e intentaban intervenir, uno de ellos se aprestó a ingresar a la propiedad.

En ese momento, el dueño de casa habría efectuado un disparo al confundir al uniformado con uno de los supuestos delincuentes que habrían ingresado al domicilio.

luiz azabal policía que asesinaron confundiéndolo con un ladrón

Cómo fue el procedimiento

La abogada defensora del empresario, Mónica Picco, explicó que su cliente le relató que en el interior de la vivienda se encontraban reducidos por asaltantes.

“Aparentemente ingresaron dos personas a robar y los tenían maniatados. Cuando ve que comenzaron a manosear a su esposa y a ponerle un cuchillo en el cuello, se zafa, toma un arma y dispara. Con la mala fortuna de que el disparo impacta en un policía”, señaló la letrada en declaraciones radiales.

Picco agregó que su defendido “no sabía que estaba la Policía en el lugar” y aseguró que el hombre se encuentra “muy shockeado” por lo sucedido. También indicó que es aficionado al tiro deportivo y que posee permisos para portar armas.

vivienda donde el policía fue asesinado

Quién era el policía

Luis Azabal tenía 56 años, llevaba 23 años de servicio en la fuerza y residía en la ciudad de Río Ceballos. Entre compañeros y allegados era conocido como “Bicho” y era recordado por su vocación de servicio y su rol como formador dentro de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaCbaOf/status/2032411061052133677?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy la Policía de Córdoba atraviesa una gran tristeza



La institución despide con especial reconocimiento al suboficial principal Luis Alejandro Azabal, perteneciente al CAP 24, quien perdió la vida en cumplimiento del deber.



A lo largo de su carrera se destacó por su… pic.twitter.com/QkeIwQCmjv — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 13, 2026

Tras conocerse la noticia, compañeros de la fuerza y vecinos expresaron su dolor en redes sociales y lo despidieron como “una gran persona y un ejemplo de policía”.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del suboficial durante el operativo.