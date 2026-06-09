Ojos en Alerta: así funciona el sistema de seguridad vecinal que usa Colonia Caroya

El sistema de Ojos en Alerta no detectó ninguna irregularidad y, por ende, no activó ningún protocolo. ¿Por qué pasó esto?

En la localidad de Colonia Caroya se mantienen todos los vecinos en vilo por la desaparición de Luciana Ailén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años. La joven fue vista por última vez en la parada de colectivo que frecuentan varios jóvenes, pero nada hasta ese momento pareció marcar que desaparecería o sirvió para la intervención de Ojos en Alerta.

Ojos en Alerta: el sistema de seguridad vecinal En dicho lugar, funciona el sistema de Ojos en Alerta, una herramienta de participación ciudadana diseñada para reforzar la seguridad mediante la colaboración entre vecinos y la Policía. Este sistema, implementado en más de 100 municipios entre Argentina y Uruguay, opera a través de denuncias para prevenir el delito.

El sistema es simple: un mensaje de un vecino es igual a un alerta para la Policía. De esta manera, a partir del mensaje del vecino, las fuerzas de seguridad actúan, ya sea observando y vigilando, como interviniendo directamente. Esto es ideal para cuando se observan actitudes o movimientos singulares.

Esto significa que un vecino debe detectar algo extraño y enviar un mensaje de texto o audio por WhatsApp y a partir de ahí se activan los protocolos de la Policía. De esta manera, aunque los vecinos no se convierten en policías, sí pueden marcarle a las fuerzas de seguridad situaciones extrañas o ajenas a la cotidianeidad para dar el alerta.

Este sistema ya alcanza a 12 provincias y vale aclarar que Ojos en Alerta también funciona en Jesús María, que es la ciudad más cercana a Colonia Caroya, con la que forma un conglomerado urbano. Además, es importante decir que, teniendo más de un millón de usuarios en el país, si la joven es vista en otro lugar, pueden alertar a través de este servicio a las autoridades locales.