Así fue la capacitación de la Policía con el FBI para intervenir en situaciones de crisis dentro de las escuelas

La Policía de Mendoza realizó una capacitación con efectivos del FBI especializados en intervenciones en situaciones críticas dentro de ámbitos educativos. De la formación, dictada en el polígono de tiro de Base Cóndor, participaron integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES), perteneciente a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

En este marco, cabe remarcar que las FOE son una unidad de élite de la Policía de Mendoza que se encarga de la resolución de "incidentes de máxima complejidad".

Según indicaron fuentes oficiales, la capacitación puso el foco en los procedimientos y técnicas utilizadas que son utilizadas a nivel internacional para actuar durante los primeros minutos de una crisis en un ámbito escolar. En ese sentido, destacaron que una intervención rápida y coordinada "resulta fundamental para proteger vidas y minimizar riesgos".

Así, durante las jornadas se trabajaron estrategias para actuar frente a "amenazas activas", como así también en la coordinación entre efectivos, la comunicación en entornos educativos y los mecanismos para reducir los tiempos de intervención "hasta el arribo o despliegue de los equipos especializados".

Según aseguraron desde el Gobierno, la capacitación se enmarcó dentro de un proceso de "actualización de protocolos" impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. En ese sentido, cabe recordar que este año se oficializaron las guías de actuación para incidentes críticos y amenazas en escuelas. "Estas herramientas establecen procedimientos para las fuerzas policiales y pautas de actuación para las comunidades educativas ante situaciones de riesgo extremo", aseguraron fuentes oficiales.

Caácitación de las FOE con el FBI 5 La formación se dictó en polígono de tiro de Base Cóndor. Gobierno de Mendoza

Una guía en medio de un contexto complejo

Cabe recordar que la guía de actuación se oficializó a fines de abril, en medio de un contexto atravesado por la ola de amenazas dentro de distintos establecimientos educativos, tanto a nivel provincial como nacional, los cuales se habían producido algunas semanas antes. Así, la Resolución 255 -firmada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus- aprobó una los pasos a seguir ante incidentes de seguridad como podrían ser atentados con explosivos, agresiones armadas o crisis suicidas.

En este sentido, instruyó a que el Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, proceda a la planificación y ejecución de programas de capacitación, simulacros y jornadas de sensibilización destinados a personal docente, no docente y alumnos, conforme a las hipótesis de riesgo previstas en esta guía.

Esta es la guía completa