Cómo es la guía de seguridad que armó el Gobierno ante incidentes en escuelas

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia aprobó una guía de intervención ante incidentes de seguridad destinada a capacitar a docentes, no docentes y alumnos . La medida se publicó en medio de reiterados casos de amenazas de tiroteos en escuelas.

La Resolución 255 fue firmada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , en enero pasado pero se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Aprueba una guía de intervención ante incidentes de seguridad como podrían ser atentados con explosivos, agresiones armadas o crisis suicidas

En este sentido, instruyó a que el Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, proceda a la planificación y ejecución de programas de capacitación, simulacros y jornadas de sensibilización destinados a personal docente, no docente y alumnos , conforme a las hipótesis de riesgo previstas en esta guía.

Si bien la guía se firmó a comienzos de este año, antes del inicio del ciclo lectivo 2026, su publicación se da en un contexto crítico por los reiterados casos de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia.

La guía en cuestión resta que se advierte la “la ausencia de protocolos claros que orienten al personal docente, no docente y a los estudiantes en casos de alteración social externa o de agresiones armadas dentro del ámbito institucional, situaciones que requieren respuestas inmediatas, ordenadas y coordinadas”.

Por este motivo, desde el Ministerio de Seguridad resaltaron que era imperativo redefinir y actualizar los procedimientos preventivos y proactivos, con el objetivo de establecer respuestas eficaces que minimicen riesgos, resguarden la integridad de las personas y optimicen los planes de acción.

image (80) La gran mayoría de amenazas de tiroteos escolares en la provincia de Santa Fe ocurren en Rosario. Los detalles del fenómeno.

Otro de los aspectos que explican la medida es la posibilidad de atentados con explosivos, ya sea mediante amenazas anónimas, hallazgos de artefactos o detonaciones sin previo aviso. Frente a estas hipótesis resaltan que es necesario fortalecer las acciones preventivas y operativas que permitan mejorar la velocidad de respuesta y facilitar la toma de decisiones por parte de los especialistas.

En tanto, plantean que es necesario incorporar procedimientos específicos para la intervención ante incidentes por crisis suicida en curso, entendidos como eventos críticos de alta sensibilidad y riesgo, donde la rápida comunicación, la contención emocional y la aplicación de técnicas de estabilización resultan determinantes para preservar la vida.

Esta guía estará orientada al personal docente, no docente y a los estudiantes de las instituciones educativas, y el objetivo es que permita una actuación inmediata, coordinada y adecuada frente a cualquiera de las hipótesis críticas mencionadas, garantizando una respuesta integral basada en la prevención, la contención y la eficiencia operativa.

Cómo actuar ante una amenaza de bomba

La guía de intervención ante incidentes de seguridad aborda planes de acción ante diferentes escenarios que pueden ocurrir en establecimientos educativos.

explosivos policia operativos bomberos Alf Ponce Mercado / MDZ

Frente a una amenazas de bomba, la guía plantea los siguientes aspectos a tener en cuenta:

La persona que reciba el llamado debe permanecer calma y concentrada en las palabras exactas del mensaje, prestando especial atención al tono de voz y el acento. Es fundamental que se mantenga atenta hasta la llegada de los especialistas de la Unidad de Explosivos, quienes evaluaran la amenaza. Esta persona sera clave para obtener la mejor información posible que contribuya a la investigación del hecho.

Alertar al servicio de emergencias 9-1-1 informando, de ser posible, mínimamente los siguientes datos: o 1 -Departamento o localidad de dónde llama. o 2 -Calle, altura municipal o intersección cercana. o 3 -Tipo de hecho y establecimiento educacional.

Es esencial trasladar a los estudiantes y docentes a las zonas de seguridad previamente designadas dentro del establecimiento, evitando la necesidad de evacuación al exterior.

Todos los ocupantes del establecimiento deben trasladarse con sus pertenencias (mochilas, bolsos, abrigos, etc.). Esto facilitará en gran medida la posterior inspección de los espacios.

Cada docente será responsable de sus alumnos, asegurándose de llevar consigo un listado completo de los presentes en el día del incidente.

El personal no docente (celadores) estará atento para acompañar a los especialistas en la búsqueda de elementos sospechosos. Nadie mejor que ellos conoce lo que corresponde o no al lugar donde se encuentran.

Si la amenaza es escrita, ya sea por correo electrónico o a través de redes sociales, se deben aplicar todos los procedimientos previamente mencionados. Además, el receptor deberá resguardar todo el elemento como prueba para su posterior análisis.

Espere la llegada de los Técnicos en Busqueda y Localización de Artefactos Explosivos; ellos le indicarán los pasos a seguir.

Otro punto que destaca la guía es que debe existir un PLAN DE EVACUACIÓN debidamente estudiado y practicado por todos los alumnos, docentes, personal no docente y demás personas que desarrollen actividades habituales en el edificio.

Agresor armado en las escuelas

Frente a un incidente con un agresor armado, la guía advierte que las víctimas suelen ser seleccionadas al azar, el hecho es impredecible y se desarrolla con rapidez.

Asimismo, resalta que siempre habrá alguien que alerte al servicio de emergencias 911, por lo tanto, sugiere “no intente realizar la llamada si no se encuentra en una zona segura”.

escuela marcelino blanco una alumna disparo arma La alumna de 14 años se encuentra atrincherada en el colegio.

Indica una serie de recomendaciones ante distintas opciones.

Para salir rápidamente plantea:

Deje sus pertenencias y, de inmediato, elabore un plan de salida en direcci6n contraria a la agresión.

Si está a cargo de un grupo de personas y tiene la oportunidad, evacúe el lugar rápidamente y sin dudar, procurando siempre salir del edificio. • No intente trasladar a personas heridas.

Si se encuentra con personal policial, mantenga las manos visibles en todo momento.

Llame al servicio de emergencias 9-1-1 solo cuando se encuentre en un lugar seguro.

Si la persona opta por resguardarse recomiendan lo siguiente:

Asegúrese de estar en un área fuera del campo visual del agresor.

Cierre la puerta o bloquee el acceso; si se encuentra en un aula, utilice pupitres, sillas u otros objetos para obstruir puertas y ventanas . • Evite ubicarse frente a puertas o ventanas.

Silencie su celular por completo (incluido el modo vibrador) y permanezca en absoluto silencio, esperando a que la agresión termine o llegue ayuda policial.

Si no tiene otra opción y debe defenderse, intente incapacitar al agresor con la mayor agresividad física posible.

Improvise armas o arroje objetos al atacante.

Asimismo, también reslatan los aspectos importantes a tener en cuenta cuando llegue la policía y la información que debe brincar al operador del 911 en caso de llamar.

Conflicto social externo

Otra de las hipótesis incluidas en la guía es una alteración del orden público ocurrada fuera del establecimiento educativo.

Entre los aspectos a tener en cuenta ante un conflicto social externo se incluyen:

Cierre o bloquee los accesos al establecimiento. Asegúrese de que esta tarea este asignada al personal celador o al encargado de recepción.

Alertar al servicio de emergencias 911 informando, de ser posible, mínimamente los siguientes datos: Departamento o localidad de dónde llama; Calle, altura municipal o intersección cercana; Tipo de hecho y establecimiento educacional.

Cada docente será responsable de mantener a su alumnado dentro del aula, verificando que no haya ausencias respecto al inicio de la jornada.

Aléjese de los paneles de vidrio. Como medida preventiva, también se recomienda reforzar todas las superficies vidriadas con cinta de embalar transparente.

Evite exponerse en espacios abiertos, permanezca dentro del aula siempre que sea posible.

Espere la llegada del personal policial de la jurisdicción para confirmar que el entorno sea seguro.

Crisis suicida

Finalmente, ante un incidente por una crisis suicida en curso, la guía resalta que ante la toma de conocimiento, comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911, brindando información: departamento o localidad, domicilio exacto (calle, número, edificio, piso y departamento), luego ampliar referencias para el acceso, tipo de ambiente (espacio público o privado) , y toda característica relevante del escenario.

Describir las condiciones del entorno: accesos, techos, balcones, terrazas, puntos de riesgo, etc. Informar sobre la manera en que el sujeto activo intenta autolesionarse, indicando los elementos o medios empleados (armas propias o impropias, objetos cortantes, cuerdas, fuego, etc.).

Lo que sí se sugiere HACER:

Mantener contacto visual con el sujeto activo, observando gestos, movimientos e intenciones. Los silencios prolongados pueden ser señales de empeoramiento.

Aplicar escucha activa y empática, sin juicios ni interrupciones, para identificar el origen y los detonantes de la crisis.

Informar con serenidad que personal especializado se encuentra en camino para brindarle asistencia.

Permitir que el sujeto activo se exprese libremente, lo que puede generar un efecto catártico y liberador.

Intentar identificar un cable emocional que lo conecte con la vida (familia, hijos, afectos, proyectos, creencias, etc.

Lo que se sugiere NO HACER:

No subestimar ni minimizar la amenaza suicida; toda mención debe ser considerada real.

Evitar la presencia de familiares o allegados si su intervención no ha sido evaluada, ya que pueden ser parte del conflicto o intensificar la crisis.

No hacer promesas que no puedan cumplirse ni ofrecer soluciones inmediatas .

No mentir, comparar ni dar ejemplos personales. Cada crisis es única e irrepetible.

No imponer órdenes, discutir ni confrontar. La comunicación debe ser calmada y no directiva.

No emitir juicios personales ni valoraciones morales. La empatía debe guiar toda la intervención.

Esta es la guía completa: