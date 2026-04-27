Se reúne la mesa política del Gobierno, horas antes del día D para Manuel Adorni

Tras suspenderse el viernes , la mesa política del Gobierno se reúne este lunes en Casa Rosada a 48 horas del informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso, donde se espera un duro enfrentamiento con la oposición.

El encuentro estará encabezado por Karina Milei y, además, tendrá como objetivo central afinar la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza, además de delinear las negociaciones necesarias para reunir apoyos en el Congreso, donde el oficialismo aún no tiene garantizados los votos para avanzar con sus proyectos.

El Ejecutivo sumó nuevas iniciativas al temario, entre ellas una Ley de Salud Mental, una Ley contra el fraude en pensiones por invalidez y la denominada “Ley Hojarasca”. Sin embargo, el foco estratégico apunta a reformas de mayor alcance, como modificaciones en el Código Penal y una reforma electoral que implicaría cambios profundos en el sistema vigente.

En el último encuentro de la mesa política participaron, además de Karina y Adorni, figuras clave del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el armador político Eduardo "Lule" Menem ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También formaron parte del espacio el ministro del Interior , Diego Santilli , y la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

El presidente y el gabinete acompañarán al ministro coordinador y se ubicarán dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Será una disposición idéntica a cuándo el mandatario abrió la apertura de sesiones del 1 de marzo. Sin embargo, este respaldo no tiene antecedentes en los últimos 30 años ya que ningún otro jefe de Estado asistió al Congreso para defender a su jefe de gabinete en un informe de gestión.

Fuentes oficiales que consultó MDZ afirman que la sesión se estirará por, al menos 6 horas, siempre y cuando se respeten los tiempos que trabaja el oficialismo.

Se prevé que Adorni hable cerca de una hora, con un resumen de los supuestos logros del Gobierno, leyendo un texto que viene trabajando su equipo hace, al menos dos semanas. Cada ministerio aportó información para que se pueda destacar lo mejor posible cada una de las áreas de Milei.

Habrá tres tandas de preguntas de las bancadas opositoras, las cuales serán intercaladas para que el funcionario responda por un plazo de 20 minutos.

El primer bloque de consultas será de bloques con menos proporcionalidad en la Cámara Baja, como la izquierda. Acto seguido, llegará el turno de otros espacios como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio y finalmente le tocará a Unión por la Patria. Cerrará La Libertad Avanza.

En la Casa Rosada descuentan que “se vendrá una guerra” y “un circo de la oposición”. La intención es que el exportavoz “no entre en ese juego y se concentre en su informe y las preguntas que les harán sobre la gestión”. De hecho, sostienen que no responderá preguntas concretas sobre las causas judiciales en su contra. “Eso lo responderá en la justicia, ellos no son jueces”, aclaran.

De igual manera, los estrategas del Gobierno le prepararon a Adorni “carpetas” con supuestas irregularidades de algunos diputados combativos, con el propósito de demostrar que “ellos no pueden hablar desde ninguna moral intachable”.