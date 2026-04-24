El Gobierno postergó una reunión de la mesa política, en días clave para el futuro de Manuel Adorni

El Gobierno reprogramó la reunión de la mesa política que iba a realizarse este viernes y la programó para el al lunes próximo a las 14 en la Casa Rosada, en un contexto marcado por la necesidad de ordenar su estrategia legislativa y definir la estrategia de cara al informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso.

El encuentro estará encabezado por Karina Milei y tendrá como objetivo central afinar la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza, además de delinear las negociaciones necesarias para reunir apoyos en el Congreso, donde el oficialismo aún no tiene garantizados los votos para avanzar con sus proyectos.

En las últimas horas, el Gobierno sumó nuevas iniciativas al temario, entre ellas una Ley de Salud Mental, una Ley contra el fraude en pensiones por invalidez y la denominada “Ley Hojarasca”. Sin embargo, el foco estratégico apunta a reformas de mayor alcance, como modificaciones en el Código Penal y una reforma electoral que implicaría cambios profundos en el sistema vigente.

En el último encuentro de la mesa política participaron, además de Karina y Adorni, figuras clave del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político Eduardo "Lule" Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También formaron parte del espacio el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

Mientras Adorni mantiene su silencio y sigue dejando al Gobierno sin vocero, la mesa chica busca recuperar la voz y contará con el regreso de los ministros a la primera fila.

En el marco del envío de proyectos al Congreso, los estrategas de Javier Milei diseñaron que los funcionarios más relevantes “sean los voceros temáticos” de la agenda oficial. Dependiendo el tema, volverán a los medios de comunicación y tienen previsto ir a Diputados y Senadores para respaldar los expedientes.

Algunos ejemplos. Cuando se trate la reforma del código penal, saldrán a la superficie la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ocurrirá lo propio con el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando se hable de la reforma electoral, que pretende eliminar o suspender las elecciones PASO.

La intención es que esta mecánica comience luego de “la final” que Adorni tendrá en el Congreso. Consideran que es “imposible” desviar la atención mediática hasta ese día, por lo que ese plan tardará al menos una semana en iniciarse.

“No podemos hablar. Me vas a preguntar de Adorni y no tengo por qué responder de eso”, dijo un relevante ministro, consultado pro MDZ en las últimas horas. Esa fue la misma frase que manifestaron otros miembros del gabinete en el último mes, provocando que, salvo Milei, ningún funcionario de renombre quiera exponerse más de la cuenta.