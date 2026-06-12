Juan Schiaretti se sumó a la bronca opositora y fue lapidario con Manuel Adorni: "No puede seguir"

El diputado cordobés Juan Schiaretti le pidió la renuncia al jefe de gabinete, Manuel Adorni , luego de que el funcionario haya mentido en el Congreso por su situación patrimonial.

Mediante un posteo en X, el exgobernador afirmó: "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más".

"Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El pais necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", añadió el exmandatario.

El posteo fue compartido por la senadora Alejandra Vigo y el resto de los integrantes del cordobesismo Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo.

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y…

Schiaretti se suma a la presión del PRO, la UCR y otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei contra Adorni.

En ese marco, la oposición consiguió convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio, con un temario que incorpora cinco pedidos de interpelación capaces de derivar en un voto de censura a Manuel Adorni.

Ese instrumento, previsto en el artículo 101 de la Constitución, le permite al Congreso remover al jefe de Gabinete si reúne la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.

El procedimiento puede arrancar tanto en el Senado como en Diputados y se habilita cuando se considera que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Parlamento.