Manuel Adorni está fuera, aunque siga adentro

El culebrón al que sometió el jefe de Gabinete al país, al presidente Javier Milei, a su hermana Secretaria General de la Presidencia Karina y a todos sus pares de gabinete, ha concluido con un final bochornoso en lo personal e institucional.

Con la exasperantemente lenta presentación de su declaración jurada, quedó en claro que Adorni mintió , se contradijo y evadió .

El jefe de Gabinete con su declaración de impuestos, claramente trata de eximirse en la investigación que lleva adelante la justicia de la posibilidad de ser encuadrado en la figura de enriquecimiento ilícito, causa impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, ya que lo declarado y ocultado en su momento corresponde a períodos anteriores a su arribo a la función pública.

Queda latente la investigación por el delito de omisión maliciosa, que encuadra a quienes falsean u ocultan información en sus declaraciones juradas. Tarea de la Justicia investigarlo.

Al haberse aumentado por la Ley de Inocencia Fiscal, los montos mínimos en que se considera evasión el no pago de tributos, Adorni y su esposa no habrían incurrido en el delito de Evasión. Suerte para ellos.

Deberá ahora la justicia dilucidar si el camino de incremento patrimonial de Adorni y su esposa es correcto y veraz y determinar si existió omisión maliciosa, tarea que demandará tiempo y varias instancias.

Dato al márgen: con la presentación quedó expuesto un hecho singular, amén de la confesión explícita de haber ocultado bienes durante varios años.

La familia Adorni llevó una vida recoleta cuando se desempeñaba en la actividad privada. Arribado Manuel a la función pública, mutó su estilo de vida a una de gastos importantes, compra y refacción de inmuebles, varios viajes, alguno en avión privado. De mesura en los gastos a dispendio holgado como funcionario.

Se pueden hacer variadas elucubraciones de tipo jurídico, moral y de buena conducta o no, luego de conocerse la versión final de Adorni con su declaración de impuestos del año 2025. El periodismo lo está llevando a cabo y la opinión pública también a través de entrevista en medios y múltiples expresiones. No es bien tratado Adorni.

Lo esencial: el jefe de Gabinete debería haber renunciado. Al no hacerlo, el presidente debería haberlo separado de su cargo.

Adorni ha quedado vacío de toda autoridad moral y práctica para ejercer sus funciones.de alta responsabilidad y jerarquía. Es el jefe de ministros.

Impacta más en el estrépito de su caída, la alta vara moral y explícita conque a diario, como vocero presidencial, se refería a como la “casta” se había desempeñado en forma desviada con habitualidad y durante todo el tiempo. La paja en el ojo ajeno.

Aunque prosiga en funciones, Manuel Adorni, en la práctica está fuera, sin ninguna credibilidad ni poder real.