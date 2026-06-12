Cuánto cuesta mensualmente mantener la Residencia del Gobernador

El Gobierno de Mendoza autorizó un millonario desembolso para el mantenimiento de la Residencia del Gobernador , ubicada en La Puntilla, Luján de Cuyo. La Provincia gasta 16,6 millones mensualmente en el cuidado del inmueble donado por la familia Pescarmona.

A través del Decreto Nº 691, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo destinó $50 millones para atender los gastos del segundo trimestre de este año de la Residencia de Gobernación.

El millonario giro se realizó al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia del Gobernador, el cual es gestionado por Mendoza Fiduciaria SA.

Se trata del segundo desembolso que realiza la provincia para administrar este inmueble. Para el primer trimestre de este año también se había destinado una suma de $50 millones para este fideicomiso.

Es decir que el Gobierno provincial gasta 16,6 millones de pesos al mes en el mantenimiento de la casa de La Puntilla donada por el empresario Enrique Pescarmona.

De la donación al centro de reuniones políticas

residencia ofical del gobernador alfredo cornejo 2 El Gobierno provincial definió los fondos del primer trimestre de 2026 para la residencia ubicada en La Puntilla. Los detalles del fideicomiso. Marcos Garcia/MDZ

El Estado provincial adquirió en 2017 la casa ubicada en calle Francia 809, de La Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo. El inmueble fue donado por el empresario Enrique Pescarmona con la condición de que se convirtiera en la residencia oficial del gobernador.

De todas maneras, al aprobarse la donación no se incluyó la obligación de que el mandatario de turno viviera allí con su familia y se amplió su uso para la realización de recepciones o audiencias de funcionarios y visitantes de otras provincias y países.

Cornejo realiza frecuentemente reuniones con su Gabinete y con intendentes en el lugar, recibe a visitantes destacados y también la usa de escenario para importantes anuncios políticos.