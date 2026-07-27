Guerra política entre dos intendentes del sur por el derecho a usar el gasoducto

La pelea entre dos intendentes del Sur por el financiamiento y el uso del nuevo gasoducto es cada vez mayor. El fin de semana, el intendente radical Alejandro Molero (General Alvear) le dio 48 horas al senador provincial, el peronista Mauricio Sat, que responde al jefe comunal de San Rafael, Omar Félix y a su hermano, el diputado nacional Emir, para que se retracte de sus dichos que apuntan a que el alvearense pague lo que debe por la obra. Pero el transfondo es político y jurídico, e incluye al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) que decide sobre el derecho al uso del gasoducto.

La obra fue impulsada durante la gestión de Emir Félix- anterior a la de su hermano que comenzó en 2023- para ampliar la capacidad de gas natural en San Rafael y General Alvear. Cuando asumió Javier Milei la presidencia, el Gobierno nacional dejó de enviar fondos, el municipio de San Rafael recurrió a la Justicia y luego utilizó recursos propios para terminar el proyecto.

La obra se inauguró a mediados de junio. Unas semanas antes, San Rafael reclamó que General Alvear pagara una parte del costo final, argumentando que utilizará aproximadamente el 23% de la capacidad del gasoducto. Molero rechazó de plano ese reclamo y sostuvo que "el gasoducto es una obra nacional, financiada por el Estado nacional" y que además, General Alvear nunca firmó ningún convenio comprometiéndose a pagar", por lo tanto, apuntó: "Ecogas será quien administre el servicio, por lo que San Rafael no puede condicionar el suministro de gas".

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) también es parte de la disputa por el uso del gasoducto. En realidad porque la pelea principal surgió cuando Alvear, una vez terminado el gasoducto, pidió que Ecogas otorgara factibilidades para conectarse a la red.

San Rafael fue al ente nacional a pedir que impidiera el reclamo de Alvear. El directorio del organismo avaló, en un primer momento, la posición de San Rafael a través de una nota enviada a Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas), operadora del gasoducto, el 18 de junio pero luego cambió de postura.

En el primer texto le indica que no avance con el otorgamiento de factibilidades a General Alvear, paso previo indispensable para que ese municipio se conecte a la red, sin antes acordar un procedimiento con la municipalidad de San Rafael. «En forma previa a dar inicio al otorgamiento de factibilidades, se solicita haber implementado el procedimiento establecido por el artículo 10 de la resolución 70/21», dice la nota.

El primer vocal del Enrege, Marcelo Alejandro Nachon, votó en contra de esa decisión, generando un cortocircuito con sus pares.

Luego, Molero informó que por una disposición del mismo ente nacional, se levantó la suspensión que impedía el otorgamiento de factibilidades. Sin embargo, San Rafael no descarta ir a la Justicia para que Alvear pague una parte del gasoducto.

La intimación que Alejandro Molero envió a un alfil de Emir Félix

Molero, en medio de la puja por el uso del gasoducto, lanzó una publicación en sus redes. “La avivada de los hermanos Félix que nos costó 5 años de frío”, tituló Molero una publicación en redes sociales, acompañada por una foto de Emir y Omar Félix junto a Sergio Massa cuando recorrieron la obra y la leyenda “con el frío no se juega, el pueblo no es rehén”.

Molero sostuvo que “los hermanos Félix desviaron fondos nacionales hacia su municipio, cuando debía ir a manos de la provincia. Una obra que tenía que ejecutarse en 18 meses, tardó 6 años”. Y fustigó: “no solo castigaron a los alvearenses, hicieron pasar frío a su propio pueblo”.

La pelea siguió escalando. Este fin de semana, el senador Mauricio Sat, alfil de los Félix, sostuvo en sus redes sociales que "es importante que Molero pague a los sanrafaelinos lo que nos debe por esta obra para que así más familias sanrafaelinas puedan acceder a este servicio".

Ahora, Molero mandó una carta documento a Sat para que se retracte de sus dichos.

La obra del Sur avanzan con las habilitaciones para entre 12.000 y 15.000 familias

Mientras continúa la pelea entre los dos municipios, se estima que la obra en el mediano plazo alcanzará a entre 12.000 y 15.000 familias. San Rafael estima que la sustitución del esquema que está integrado por garrafas, leña y electricidad por gas natural generará un ahorro mensual de hasta un 70% en el consumo energético familiar durante la temporada de invierno.

El tiempo del acceso al servicio dependerá de si la red pasa por la puerta de las casas o si hay que invertir en cañerías para lograrlo.