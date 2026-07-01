Nueva polémica con el gasoducto de San Rafael: la dura advertencia de Irrigación

El Departamento General de Irrigación dictó una resolución cuestionando aspectos técnicos de la construcción del gasoducto Gas Andes . El organismo que controla el recurso hídrico en la provincia exigió a San Rafael, a Ecogas y a las empresas constructoras que asuman la responsabilidad administrativa, civil, ambiental o penal derivadas de la planificación de esta mega obra.

A través de la resolución 688, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli , señaló una serie de incumplimientos por parte del municipio de San Rafael, la licenciataria del servicio de gas Ecogas y las empresas que construyeron la obra, Obras Andinas SA-Hugo del Carmen Ojeda SA-CEOSA y PAMAR SA.

En este sentido, exigió a estos responsables que asuman las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales y penales que puedan derivar de la metodología de diseño, cálculo, construcción, protección mecánica, operación, mantenimiento e integridad del gasoducto Gas Andes.

Al mismo tiempo, requirió a San Rafael que dicte una ordenanza municipal eximiendo a Irrigación y a las Inspecciones de Cauce involucradas de la responsabilidad administrativa, civil, ambiental y/o penal que pueda derivar de alguna rotura y daño de los caños del gasoducto, que pudiera ocurrir como consecuencia de la ejecución de tareas de limpieza y mantenimiento de canales y desagües, distribución de agua y preservación de las condiciones de funcionamiento de los cauces primarios y secundarios atravesados por el gasoducto.

Por otro lado, advirtieron al municipio y a las empresas que en caso de modernización de la infraestructura hidráulica, deberán adoptar medidas para resguardar la integridad de sus instalaciones.

Incumplimientos denunciados por Irrigación

En la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Irrigación enumera una serie de incumplimientos por parte de los responsables de la ejecución de la obra del gasoducto Gas Andes.

Indicó que la empresa ejecutora de la obra incumplió la obligación de dar los avisos exigidos para que se llevaran a cabo las pertinentes inspecciones de obra, y asimismo no se cumplió en tiempo y forma los requerimientos de presentación de la documentación fotográfica de la totalidad de los cruces.

Al momento de requerir el final de obra para la inauguración se presentó un representante de las empresas constructoras junto a uno de Ecogas ante la Subdelegación de Aguas del Río Diamante y reconocieron que no cumplieron con el requerimiento técnico de instalar caños camisas en los cruces de la tubería de gas con la red de riego como se le había exigido expresamente.

Frente a esta situación, la Dirección de Ingeniería de Irrigación emitió un informe en el que señaló que “la instalación de caño camisa en los cruces del gasoducto con canales, hijuelas y desagües de la red de riego resulta técnicamente justificada en virtud de la necesidad de brindar protección mecánica adicional a la tubería portadora frente a cargas externas, tareas de mantenimiento de cauces, erosiones localizadas, asentamientos diferenciales y eventuales intervenciones futuras sobre la infraestructura hidráulica”.

En tanto, desde el organismo desestimaron la excusa planteada por las empresas en relación a que no se utilizaron caños camisa en cumplimiento de los términos de la NAG-100 Adenda 2, Sección 323 ya que sólo se cita parcialmente la guía cuando menciona “algunos inconvenientes que puede ocasionar los encamisados (ej. corrosión)”, pero omiten mencionar que la propia norma establece que cuando se adopta un encamisado, éste debe cumplir determinados requisitos obligatorios, lo que implica que la norma reconoce su utilización precisamente en cruces donde se requiere una protección adicional.

Desde Irrigación subrayaron que ante la importancia estratégica de la red de riego involucrada, las condiciones de operación de los cauces y la necesidad de preservar la integridad del gasoducto durante toda su vida útil, “la colocación de caño camisa constituye una medida técnicamente razonable y compatible con los criterios de seguridad establecidos por la normativa vigente”.

Por esta razón, exigieron que cualquier daño, contingencia, accidente, afectación a personas, bienes o instalaciones que pudiera derivarse de la ausencia de caño camisa o de cualquier otra medida de protección de la conducción gasífera, será de exclusiva responsabilidad del municipio, la empresa contratista y distribuidora de gas.