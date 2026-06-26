RIGI: oficializan el ingreso del gasoducto San Matías con una inversión de US$ 1300 millones

El Gobierno oficializó la inclusión del Gasoducto San Matías al RIGI. La inversión de US$ 1.300 millones permitirá potenciar las exportaciones de GNL.

El Gobierno nacional oficializó la incorporación del proyecto Gasoducto Dedicado Tratayén-San Antonio Oeste (Gasoducto San Matías) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en US$ 1.300 millones. La obra conectará la producción de gas de Vaca Muerta con la costa de Río Negro para su posterior exportación como gas natural licuado (GNL).

El Gasoducto San Matías tendrá una extensión de aproximadamente 472 kilómetros y permitirá transportar cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Tratayén, en Neuquén, hasta San Antonio Oeste, en Río Negro. Su objetivo exclusivo será abastecer el proyecto de licuefacción de Southern Energy, que prevé instalar buques de procesamiento de GNL frente a la costa rionegrina para exportar la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

El proyecto será desarrollado por San Matías Pipeline, sociedad integrada por las empresas que también participan de Southern Energy, YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El Gobierno quiere reforzar la exportación de GNL. Shutterstock Exportaciones de GNL De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Gobierno y por el sector energético, una vez operativo el gasoducto permitirá sostener exportaciones de GNL por alrededor de US$ 2.500 millones anuales, al convertirse en el vínculo entre la producción de Vaca Muerta y las futuras plantas flotantes de licuefacción ubicadas en el Golfo San Matías.

Además, durante la etapa de construcción se proyecta la generación de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo directos, distribuidos entre las tareas de tendido del ducto y la construcción de la planta compresora necesaria para la operación del sistema.