El Gobierno anunció el inicio de las obras del Tren de Cercanías del Este: cuánto demorarán

El Gobierno de Mendoza anunció este miércoles el inicio de la construcción del Tren de Cercanías que conectará los departamentos de Junín y San Martín con el Gran Mendoza. La obra tendrá un presupuesto de 184 mil millones de pesos y se estima un plazo de ejecución de un año.

El ministro Natalio Mema, la subsecretaría Marité Badui, el intendente de Junín, Mario Abed, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, realizaron un acto esta mañana en la Estación Libertador Gral. San Martin FC San Martin, desde donde saldrá el nuevo tren urbano que atravesará Mendoza.

La obra del Tren de Cercanías del Este vinculará mediante triplas la zona Este (Junín y San Martín) con Maipú y Luján de Cuyo.

El presupuesto del proyecto es de $184.201 millones, provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Las obras de reconstrucción de la traza, que es la que se utilizó con lo que fue el viejo Trasandino, fue adjudicada a la empresa Ceosa. La firma había presentado la propuesta más baja en la licitación, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones.

Sin embargo, se decidió extender de 33 a 45 kilómetros de vía, con un nuevo presupuesto (que quedó un 3% por debajo del Presupuesto oficial, que fue de $184.201 millones).

Los detalles del nuevo tren

Los trabajos en el tramo de Junín y San Martín hasta la estación Gutiérrez comenzaron este miércoles. Luego seguirán las etapas dos y tres, que serán las que conecten la traza desde la estación Gutiérrez hasta la zona de Vieytes primero y luego hasta San Martín y Bulnes, a metros de la proyectada estación del Metrotranvía llamada Pueyrredón.

El Tren de Cercanías contará con 19 paradores y va a terminar en el parador Pueyrredón, como cabecera final en Luján de Cuyo. Ese punto será un nodo donde se vinculará también con la nueva ampliación del Metrotranvía que llegará a Luján de Cuyo.

Ceosa también se quedó con la concesión para la operación y mantenimiento del servicio del tren por 15 años.

La concesión prevista para el Tren de Cercanías tiene el mismo sistema de cobro que se tiene para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto de los micros como así también del Metrotranvía: el costo por kilómetro recorrido.

Infografía de la ampliación del Tren de Cercanías. Noelia Fernández / MDZ

En tanto, el tercer rubro que se licitó fue el material rodante y la provisión de las formaciones estará a cargo del gigante chino CRRC Tangshan Company, que ofreció un presupuesto de $28.080 millones.

La compañía especializada en la fabricación de material rodante y locomotoras aportará tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

El plazo de ejecución de la obra del Tren de Cercanías del Este es de 12 meses, por lo que se espera que a mediados del 2027 se esté inaugurando este nuevo servicio de transporte urbano entre la zona Este y el Gran Mendoza.