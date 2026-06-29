La Justicia pidió la cámara del tren que arrolló a Ernestina Pais mientras investiga su muerte

La fiscal solicitó el video de la cámara del tren que atropelló a Ernestina Pais mientras avanza la investigación por su muerte.

La Justicia de San Isidro solicitó este lunes la filmación de la cámara instalada en la locomotora del tren que atropelló y mató a la periodista Ernestina Pais, junto con otra serie de medidas de prueba. Aun cuando las circunstancias de la tragedia que tuvo lugar el viernes pasado están "más que claras", el poder judicial impulsó este pedido.

El video de la trágica muerte de Ernestina Pais San Isidro: se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais La fiscal Carolina Asprella realizó el pedido de la medida de prueba tras asumir la investigación del caso este lunes, de acuerdo con la información brindada por La Nación. Previo a eso, la fiscal María Paula Hertrig de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez estuvo a cargo de forma temporal entre el viernes y el domingo.

Según las mismas fuentes judiciales, “si bien la filmación de la cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, instalada en el paso a nivel del Tren de la Costa en el cruce con la calle Sáenz Peña (donde el automóvil Honda City de Pais fue arrollado por una formación) permitió tener claridad sobre las circunstancias de la muerte de la periodista, la fiscal Asprella también solicitó la grabación de la locomotora para complementar la secuencia”.

La investigación por la muerte de la periodista continúa a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos realizados sobre muestras de sangre y orina durante la autopsia. Además, la Justicia evalúa peritar su teléfono celular para determinar si estaba utilizándolo al momento del accidente.

Qué estableció el informe preliminar de la autopsia El informe preliminar de la autopsia estableció que la víctima, de 54 años, falleció a causa de un traumatismo encefalocraneano grave producto del impacto del tren. También se detectaron lesiones en el hígado y el bazo.