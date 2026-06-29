La desgarradora carta con la que Andy Kusnetzoff despidió a Ernestina Pais: "Dejar ir"

Andy Kusnetzoff fue otro de los famosos que no dudaron en dedicarle un posteo a Ernestina Pais luego de la trágica muerte que lamentablemente la encontró a sus 54 años. El periodista conmovió a sus seguidores con una desgarradora carta dedicada a su amiga.

"Ernest. Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shocko, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así", comenzó escribiendo en el extenso texto.

Luego, agregó: "Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos. Después la vida hizo lo que hace la vida: cada uno tomó su camino, armó su carrera, sus historias, sus amores, sus líos, sus éxitos y sus dolores. Pero hay personas con las que nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas. Y Ernestina era de las nuestras".

La desgarradora carta con la que Andy Kusnetzoff despidió a Ernestina Pais "Era de ese mundo que compartimos tantos: el mismo colegio, la misma generación, el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC, los amigos en común, las madres, las abuelas, los códigos de una época. Por eso duele tanto. Porque no era un nombre en un portal. Era alguien que uno sentía cerca, aunque hacía tiempo que no la veía".