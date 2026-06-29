Moria Casán recordó a Ernestina Pais luego de su muerte y se mostró emocionada: "Atravesados por el dolor"

La conductora de El Trece no dudó en hablar y recordar a Ernestina Pais tras el accidente contra un tren que le costó la vida.

El mundo del espectáculo se encuentra totalmente consternado por el fallecimiento de Ernestina Pais a los 54 años. La periodista y actriz perdió la vida luego de que el Tren de la Costa la impactó después de que ella pasó las vías con la barrera baja.

Diferentes figuras de la televisión y de la farándula se expresaron tras la triste situación. Una de ellas fue Moria Casán, quien se mostró muy conmovida por el fallecimiento de Ernestina.

"Estamos atravesados por el dolor, es una cosa muy fuerte que ha pasado. Se ha despedido de este mundo y ha partido ya nuestra querida Ernestina Pais", comenzó diciendo la conductora de El Trece.

Moria Casán conmovida por la muerte de Ernestina Pais Moria confesó que luego de lo que fue el último adiós en el Cementerio de la Chacarita, Benicio, hijo de Ernestina, se comunicó con ella y para la exvedette fue un gesto que la conmovió. Al ver las imágenes del velorio, ella fue muy clara con su pensamiento: "Que dolor".