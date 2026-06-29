Muerte de Ernestina Pais: el peritaje clave a su celular que busca determinar si murió por una distracción

Los investigadores buscan determinar si la conductora utilizaba el teléfono celular al momento de ser arrollada por el Tren de la Costa en Martínez.

La Justicia ordenó avanzar con pericias clave, entre las que se destaca el análisis pericial al iPhone de la conductora.

La investigación por la trágica muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais, quien fue arrollada por una formación del Tren de la Costa el viernes pasado por la noche en la localidad de Martínez, suma medidas de prueba fundamentales. En las últimas horas, la Justicia ordenó avanzar con pericias clave, entre las que se destaca el análisis pericial al iPhone de la conductora con el objetivo de reconstruir sus últimos minutos de vida.

El dispositivo telefónico fue incautado por la Policía Bonaerense en el interior de su vehículo, un Honda City. El propósito central de los peritos informáticos será revisar el registro de actividad para determinar si Pais se encontraba utilizando el aparato al momento de cruzar el paso a nivel, a las 19:24 del viernes, lo que pudo haber provocado una distracción fatal.

Cambio de fiscal tras el último adiós En paralelo a los avances técnicos, el expediente judicial sufrió modificaciones en su estructura. Tras la realización del velatorio de la comunicadora, la causa cambió de fiscal. La doctora María Paula Hertrig, quien lideró la investigación de urgencia durante las primeras 48 horas de producido el hecho, entregó formalmente el caso a su colega Carolina Asprella, a quien estaba subrogando durante el turno del fin de semana.

Instagram/@gustavo_gavotti Antes del traspaso de la firma, Hertrig dejó asentadas directivas urgentes para la recolección de pruebas, entre las que se destaca el resultado de la autopsia al cuerpo de la periodista, el cual confirmó que el deceso se produjo a causa de un fuerte traumatismo de cráneo derivado del violento impacto de la formación ferroviaria. Asimismo, la funcionaria judicial ordenó una pericia accidentológica integral sobre el Honda City para evaluar minuciosamente las condiciones mecánicas de la unidad al momento del hecho.

San Isidro: se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais Buscan determinar si hubo una falla mecánica El automóvil de la conductora permanece bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro. Los ingenieros y mecánicos forenses a cargo de la pericia accidentológica buscarán establecer, además de la velocidad de aproximación, si el vehículo sufrió algún tipo de avería o desperfecto técnico repentino que le hubiera impedido avanzar o retroceder mientras se encontraba sobre la zona de vías.