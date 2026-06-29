Revelaron el último mensaje que Ernestina Pais envió un día antes de la trágica muerte: "Mi vida es..."

Ernestina Pais falleció el día viernes por la noche luego de pasar un paso a nivel con la barrera baja. Por este motivo fue impactada por el Tren de la Costa y Moria Casán abrió su programa con mucha tristeza por la partida de la periodista y actriz.

En el inicio del ciclo que conduce en El Trece, Moria comentó que la actriz "estaba contenta por su trabajo y se notaba que era sumamente empática". Tras sus palabras, Gustavo Méndez sumó un dato conmovedor.

Es que una amiga de la comunicadora le compartió el último mensaje que ella le mandó antes del choque que terminó con su vida. Por supuesto que, por respeto al momento y a sus familiares, no lo pasó, pero sí compartió lo que Ernestina expresó.

El audio que Ernestina Pais envió horas antes del trágico accidente "Me escribió una amiga de ella y me reenvió un audio que no lo voy a pasar", comentó. Posteriormente a esto, pasó a leer lo que expresó Pais en el audio y dejó a todos muy sorprendidos y en shock .