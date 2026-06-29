Diego Ramos ventiló la desgarradora charla que tuvo con la madre de Ernestina Pais: "La madre decía..."

En una charla con La mañana con Moria, el actor reveló lo que le dijo Milka Truol, madre de Ernestina, tras la muerte de la periodista.

La inesperada muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción entre quienes compartieron trabajo y amistad con la conductora. Uno de ellos fue Diego Ramos, quien recordó con emoción a su compañera de El divorcio del año y reveló la frase que más lo impactó durante el entierro, celebrado en el Cementerio de la Chacarita.

En una llamada telefónica para La mañana con Moria, el actor explicó que la noticia sorprendió de lleno al elenco de la obra y recordó el difícil momento que le tocó atravesar antes de la función prevista para ese día. Según contó, fue él quien debió salir al escenario del Teatro Nini Marshall para comunicarle al público que la presentación quedaba suspendida debido a un problema personal de una de las actrices.

Esto fue lo que contó Diego Ramos en La mañana con Moria sobre la charla que tuvo con Milka Truol, madre de Ernestina Pais "Estábamos todos muy movilizados y pensé que iba a poder guardar la compostura. Fue muy shockeante para todos, y lo sigue siendo, porque el día anterior habíamos hecho función y durante todo el día habíamos estado hablando de la función de la noche", contó el artista.

Durante la entrevista, Ramos también aclaró una versión que comenzó a circular luego del accidente: "Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa".

Diego Ramos en el velorio de la periodista. RS Fotos. "Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren", recordó el actor sobre el momento en el que se enteró de la tragedia.