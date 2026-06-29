Jimena Monteverde reveló la última foto que se tomó con Ernestina Pais: "Te vi feliz"
Jimena Monteverde fue otras de las figuras que se despidió de Ernestina a través de las redes sociales y lo hizo con un sentido posteo.
Jimena Monteverde, quien tiene su propio programa en El Trece y además es la chef de los ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale, se mostró conmovida por la muerte de Ernestina Pais. En sus redes sociales, la cocinera la despidió y mostró la última foto que se tomaron días atrás.
En un posteo que realizó para despedirla, la chef conmovió a todos y compartió la tierna postal: "Nuestra última foto, te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo!! Te reíste con tu risa característica, dijimos barbaridades como siempre!!".
"Que triste estamos todos, se te va a extrañar, negrita linda!", expresó al final del escrito. En la imagen se puede ver a Ernestina Pais muy sonriente junto a Jimena Monteverde y tomando mates.
Jimena Monteverde publicó la última foto que se tomó con Ernestina Pais
El fallecimiento de Pais deja un dolor muy grande en el ambiente artístico y de la televisión. Según la autopsia realizada, Ernestina falleció por un "traumatismo encefalocraneano grave".
La periodista y actriz fue despedida en una ceremonia íntima y posteriormente sus restos fueron llevados al Cementerio de la Chacarita para que descansen en el Panteón de Actores.