Se filtró cómo se encuentra Jesica Cirio en medio del drama judicial que enfrenta

Paula Varela contó en Lape Club Social que logró comunicarse con una persona cercana a Cirio y dio detalles de su dramático estado.

Paula Varela ventiló los detalles sobre el delicado estado en el que se encuentra la Jesica Cirio en medio de su peor tormenta.

En medio del conflicto judicial que atraviesa Jesica Cirio, este lunes en Lape Club Social, Paula Varela reveló cómo está atravesando la modelo este delicado momento. La periodista aseguró que pudo hablar con una persona de su círculo íntimo y contó que la conductora se encuentra profundamente afectada.

"Me comuniqué con alguien muy cercano a Jesica. Por supuesto le escribí a ella, pero bueno, ahora con esto de que entregan los teléfonos nunca sabés quién te atiende", comenzó diciendo la periodista.

Esto fue lo que contó Paula Varela en Lape Club Social sobre Jesica Cirio "Lo que me decía esta persona cercana es que ella está muy mal, no es que le pasa por el costado, que no ve, que no sabe, no", aseguró Varela en el programa de América TV.

"Está muy mal, muy triste y estaba descompuesta. Pregunté si era por el embarazo pero no, me dicen que es por esto", detalló la comunicadora.