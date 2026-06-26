Justicia bajo presión y treguas frágiles: las claves de Martín Insaurralde y Manuel Adorni en un fin de semana de alta tensión

La detención de Insaurralde quiebra meses de silencio judicial en una causa que salpica al peronismo. Por otro lado, el Gobierno ganó tiempo en las Cámaras por la situación de Adorni.

Es un viernes con la política y la Justicia en el centro de la escena de nuevo, y para cansancio de muchos argentinos, pero esta vez con novedades bastante concretas. El escándalo de Martín Insaurralde, Jesica Cirio, los dólares en el vestidor y una fortuna que de la nunca se encontró explicación, para un funcionario que no hizo otra cosa en los últimos 30 años más que trabajar en cargos públicos, parece que ahora empieza a tener una vuelta.

Después de dormir mucho tiempo, se dictó este viernes la solicitud de detención de Martín Insaurralde. Ya no quedaba nada por defenderlo. Pero, al mismo tiempo, mientras miramos ese lado del escenario, recordemos que él fue el funcionario que el kirchnerismo le metió de interventor en el gabinete a Axel Kicillof. Esto tampoco hay que olvidarlo nunca, porque tiene que ver mucho con la interna.

Video: las claves de Martín Insaurralde y Manuel Adorni La frágil situación de Manuel Adorni Por el otro lado: ¿qué está pasando con Manuel Adorni? De nuevo, la novela que no termina nunca. En el Congreso, esta semana no tuvo avances. En realidad, hubo acuerdo en las dos cámaras, en la de Diputados y el Senado, para cubrir, para darle un tiempo más al Gobierno y cubrir esta situación.

Hubo mucho enojo dentro del PRO, mucha explosión sobre quién negocia, si se entrega o no se entrega protección a Adorni. Hubo mucho ruido alrededor de Mauricio Macri con esto y, la semana que viene, quizás, en alguna de las comisiones- tanto en el Senado como en Diputados-, alguno avance con el tema de la interpelación.