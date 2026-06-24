Detalles exclusivos: así es la lujosa casa donde convivieron Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Un recorrido detallado por la luminosa propiedad rodeada de naturaleza donde la conductora desplegó su pasión por el interiorismo y la estética.

Todo se rompió entre Cirio e Insaurralde. / Archivo Instagram @jesicacirio

El interés del público por conocer el estilo de vida de las principales figuras de la televisión suele trasladarse con frecuencia al plano de la arquitectura y la decoración de interiores. A través de sus plataformas digitales, Jésica Cirio ha sabido consolidar un perfil muy activo vinculado a las últimas tendencias estéticas y los hábitos saludables.

La residencia que habitó Jésica Cirio se caracteriza por un estilo minimalista donde predomina la luminosidad del blanco. Archivo En diversas oportunidades, la modelo y exconductora permitió a sus seguidores espiar la intimidad del exclusivo espacio en el que residió junto al dirigente político Martín Insaurralde, antes de anunciar de forma pública su separación tras casi una década de relación.

Luminosidad, minimalismo y tonos neutros: la casa de Cirio e Insaurralde La propiedad en cuestión se encuentra ubicada en un barrio privado de gran categoría, una localización seleccionada de manera estratégica para asegurar un entorno de absoluto verde y tranquilidad familiar. Al analizar las imágenes que la propia conductora compartió en su cuenta de Instagram, el diseño interior se destaca por una marcada impronta minimalista.

La cocina de la vivienda destaca por sus amplias dimensiones, tecnología de punta y una decoración en gamas cálidas. Instagram @jesicacirio El color blanco se posiciona como el eje central de la propuesta cromática, aplicándose sobre ambientes considerablemente amplios con el objetivo de maximizar la entrada de luz natural y potenciar la sensación de amplitud en cada sector.

El sector del baño principal cuenta con comodidades específicas destinadas a la preservación de tratamientos de cuidado personal. Instagram @jesicacirio La cocina representa uno de los espacios con mayor exposición dentro del hogar, sirviendo como escenario para los videos de recetas que la bailarina preparaba junto a su pequeña hija. Este sector combina mesadas despejadas con sutiles detalles en tonos tierra, incorporando electrodomésticos de última generación que conviven en armonía con un mobiliario de diseño hecho a medida.